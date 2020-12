Nonostante la serie vivo X50 sia stata presentata 6 mesi fa in Cina e 5 mesi fa in India, si vocifera che vivo X60 e X60 Pro siano già in dirittura d'arrivo. Senza considerare che l'esordio in Europa di pochi giorni fa è stato contraddistinto dal lancio di vivo X51, un altro nome che indica, però, sempre X50. La vicinanza di questo nuovo modello non dovrebbe sorprenderci, dato che l'azienda è solita rinnovare molto spesso il proprio ecosistema mobile. In vista del suo lancio, vediamo quali saranno le sue caratteristiche tecniche.

Aggiornamento 05/12: si torna a parlare della futura serie X60, stavolta con dettagli sulla ricarica rapida e… una variante con Snapdragon 888? Trovate tutti i dettagli in basso, nella sezione “Hardware e software”.

vivo X60 e X60 Pro: tutte le caratteristiche tecniche finora trapelate

Design e display | Aggiornamento 4/12

Secondo le immagini dal vivo trapelate, vivo X60 e X60 Pro porteranno avanti la linea del display curvo e forato della scorsa generazione. Il cambiamento sarà sulla posizione del foro utile ad alloggiare la selfie camera, non più spostato sulla sinistra bensì piazzato al centro. Un dettaglio che sarebbe rimarcato anche nelle immagini leak di Mi 11 e Mi 11 Pro (le vedete in basso), che in realtà vedrebbero come protagonista la serie X60.

Spostandoci sul lato tecnico, ci aspettiamo una diagonale attorno ai 6,5″ con risoluzione Full HD+. Il refresh rate potrebbe essere portato a 120/144 Hz su un eventuale modello Pro+, mentre i 90 Hz dovrebbero rimanere per il modello base. Se sul davanti non vediamo grandi novità nel panorama mobile, vivo potrebbe apportare cambiamenti rilevanti per quanto riguarda il retro. Il produttore ci ha abituati a back cover originali e stravaganti rispetto alla media dei produttori.

Il leaker cinese DigitalChatStation ha pubblicato alcune immagini dal vivo che ci mostrano entrambi gli smartphone. Come da copione vivo X60 adotta un pannello flat mentre la soluzione con bordi curvi è dedicata esclusivamente al fratello maggiore X60 Pro. In entrambi i casi è presente un punch hole centrale per la selfie camera. Il retro è molto simile a quello della generazione attuale (per quanto riguarda il layout del comparto fotografico).

Hardware e software | Aggiornamento 05/12

Inizialmente si vociferava che vivo X60 montasse le ultime soluzioni Qualcomm ma in realtà le ultime indiscrezioni danno per certa l'implementazione della piattaforma Samsung Exynos 1080, soluzione con processo produttivo FinFET EUV a 5 nm e dotata di un processore Cortex-A78 fino a 2.8 GHz, con migliorie tecniche pari al +25% e punteggi Antutu attorno ai 700.000 punti.

Un altro aspetto interessante riguarda il software, dato che quasi sicuramente sarà presentato Origin OS. Non si tratterà di un sistema operativo ex novo, bensì di un refresh dell'attuale UI proprietaria Funtouch OS (ma con migliorie notevoli). Di tutte le sue novità ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato. Ma la curiosità è tutta sul comparto fotografico: ci sarà qualche altra feature esclusiva dopo la peculiare Gimbal Camera?

Parlando invece di batteria, ci aspettiamo un'unità superiore ai 4.000 mAh: non abbiamo ancora leak al riguardo, ma l'ente certificativo 3C ha approvato i modelli V2059A, V2047A e V2046A. Si tratta di tre smartphone che potrebbero far parte della famiglia X60 e secondo il documento sarebbero dotati del supporto alla ricarica rapida da 33W. C'è un po' di delusione al riguardo, ma ecco spuntare il solito DigitalChatStation con una novità.

Secondo il noto leaker cinese, infatti, sarebbe previsto anche il lancio di vivo X60 Pro+, sulla scia della generazione attuale. E proprio come per la famiglia X50, si tratterà di un modello top di tutto rispetto, mosso dallo Snapdragon 888 e dotato di una ricarica rapida maggiore. L'insider non vi fa riferimento ma noi mettiamo la pulce nell'orecchio: che si tratti della Super FlashCharge da 120W (o magari di quella a 44W)? Comunque il leaker non va nel dettaglio, anzi rivelato che non è dato di sapere se il dispositivo verrà ufficializzato insieme agli altri (presumibilmente a dicembre)

Prezzo e data d'uscita

Nella slide mostrate agli addetti ai lavori, mostrata ad un qualche evento non ben specificato tenutosi in Cina, viene svelato il periodo di presentazione di vivo X60. Svelato assieme alla serie S ed Y, il flagship sarebbe in arrivo durante il mese di dicembre, come sottolineato anche da DigitalChatStation (poche righe sopra).

Nella slide è indicato anche il prezzo, appartenente alla fascia dei 450€, ovvero i 3.500 yuan indicati. Un prezzo di partenza in linea con i 3.498 yuan della variante base di vivo X50, ma per il vero top di gamma con Snapdragon 875 sarà necessario salire attorno ai 630€ (5.000 yuan).

