Xiaomi si fa beffe di OnePlus… che prende in giro Apple

A Natale siamo tutti più buoni o almeno così si dice in giro. Evidentemente qualcuno ha dimenticato di avvisare Xiaomi dato che la compagnia cinese ha dato una risposta cattivissima (e simpatica) alla rivale OnePlus: tutto questo mentre la casa di Pete Lau era alle prese con un sfottò nei confronti di Apple! Ebbene sì, viene quasi da canticchiare “Alla fiera dell'Est” dato che sembra una situazione analoga a quella descritta dalla celebre canzone.

Xiaomi vs OnePlus vs Apple: ecco che cosa è successo sui social

In a world of apples, stand out with a OnePlus. #OnePlus8T5G pic.twitter.com/qvjTqEReSs — OnePlus India (@OnePlus_IN) December 22, 2020

In questi giorni la divisione indiana di OnePlus ha condiviso il tweet che vedete in alto, con un'immagine che vale più di mille parole accompagnata dalla frase “In un mondo di mele, distinguiti con OnePlus”. Il riferimento ad Apple è davvero velato – bugia, è evidentissimo – ma da parte di Cupertino non è arrivata alcuna risposta e sembra che non sia nato alcun battibecco.

But why settle for less when you can have more.

New year. 108MP resolution.#Mi10TPro #SettleForBetter pic.twitter.com/9VjHk2R3C9 — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020

Tutto questo fino all'arrivo di Xiaomi India: il profilo ufficiale ha commentato il post di OnePlus con la frecciatina ad Apple, prendendo in giro a sua volta la compagnia di Pete Lau. E non finisce qui perché per farlo ha scimmiottato il motto di OP Never Settle scrivendo “Ma perché accontentarti di meno quando puoi averne di più. Nuovo anno. Risoluzione di 108 MP” in riferimento a Mi 10T Pro e con tanto di hashtag #SettleForBetter. Al momento OnePlus non ha ancora risposto alla rivale e probabilmente non lo farà. A Natale siamo tutti più buoni, ma come si dice Chi di spada ferisce…

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu