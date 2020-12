Con il Natale ormai giunto, si potrebbe già pensare a quante pulizie si dovranno fare in casa una volta passato. Ed avere un alleato economico ma potente come l'aspirapolvere Xiaomi Deerma VC20, che va in offerta al minimo con Coupon spedito da Italia su Edwaybuy, è sicuramente molto comodo.

L'aspirapolvere per tutte le superfici Xiaomi Deerma VC20 va al minimo storico in offerta con Coupon su Edwaybuy

Se guardiamo al design dell'aspirapolvere economico Xiaomi Deerma VC20, ci rendiamo conto che riprende i lineamenti dei prodotti simili a lui: è quindi moderno e sottile. Tra l'altro, ha anche una certa potenza, con un motore da 100 W, che grazie alla batteria da 2200 mAh permette una buona autonomia per la pulizia di tutta la casa.

Il contenitore per la polvere si attesta sui 0.6 litri, mentre la potenza di aspirazione è di 5500 Pa. Inoltre, può essere settato in ben 3 modalità di potenza, pur rimanendo relativamente poco rumoroso, con un massimo di 75 dB. In più, grazie ai vari accessori, è possibile staccare la struttura centrale ed usarlo come aspiratore per arrivare su ogni superficie.

L'aspirapolvere economico Xiaomi Deerma VC20 va quindi in offerta al minimo storico su Edwaybuy all'ottimo prezzo di 44.90€, grazie al Coupon sconto e la rapida spedizione da Italia.

