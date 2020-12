Siamo a fine 2020 e nel settore della telefonia abbiamo visto tanti di quei dispositivi tra le varie fasce di prezzo che abbiamo perso il conto. Ma hanno, per buona parte, una particolarità comune: sono smartphone con modulo Quad camera e nella speciale classifica nella Top 5 abbiamo Xiaomi, Realme, OPPO, Huawei e vivo.

Xiaomi, Realme, OPPO, Huawei e vivo: più del 60% delle loro spedizioni sono smartphone Quad camera

Secondo le stime di Omdia, nel terzo trimestre 2020, il 60% delle spedizioni è composta da smartphone con Quad camera, il vero trend dell'anno e la prima classificata, manco a dirlo, è Xiaomi che è a sorpresa seguita dalla giovane Realme, che batte il brand principale OPPO ma anche i colossi Huawei e vivo, rispettivamente quarta e quinta.

Questo fa riflettere sul fatto che i brand cinesi abbiano investito moltissimo sul modulo fotocamera a 4 sensori, che pare essere la configurazione che più soddisfa le esigenze multimediali dell'utenza. Per contraltare, Apple è la regina degli smartphone con sensore singolo oppure con fotocamera doppia, ma bisogna considerato che se i medio gamma Xiaomi, Realme e OPPO sono preferiti per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, iPhone 11, Xr e SE 2020 vanno per la maggiore per il valore sociale che hanno, noncuranti della camera multipla, come del resto fanno anche i Google Pixel.

Insomma, il mondo vuole più fotocamere e con il tempo potrebbe essere ancor di più una costante, ma non è escluso che gli smartphone più compatti possano ridurre il numero di sensori, lasciando solo quelli ritenuti essenziali.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu