Se avete scelto il nuovo top di gamma di casa OnePlus e siete curiosi di scoprire tutte le novità future – nonché di fungere da cavia per i prossimi aggiornamenti – la compagnia cinese ha dato il via alle selezioni per la Closed Beta: ecco come fare per partecipare al programma dedicato a OnePlus 8T.

Come partecipare al programma Closed Beta di OnePlus 8T

Le varie release della OxygenOS sono suddivise in tre filoni principali: abbiamo la Closed Beta, che rappresenta il primo contatto con gli utenti, seguita dalla Open Beta, una release sperimentale aperta a tutti i curiosi. Infine, quando un software ha dato riscontri positivi nella varie fasi beta, ecco che diventa Stabile e viene rilasciato per tutti gli utenti. Ma come fare per partecipare al programma Closed Beta dedicato a OnePlus 8T?

Se siete tra i possessori del nuovo top di gamma della casa cinese e volete mettervi al servizio della comunità, non dovete far altro che candidarvi tramite questo form. I requisiti sono abbastanza semplici, ma fondamentali: oltre a possedere un OnePlus 8T bisognerà essere dei membri attivi della Community ed essere disposti a comunicare costantemente con il team di OP su Slack, in modo da fornire feedback sul firmware in uso.

Al momento si cercano 200 beta tester e non è dato di sapere se successivamente il programma sarà aperto anche ad altri utenti. Un dettaglio importante prima di decidere se partecipare alla Closed Beta di OnePlus 8T riguarda il flash dei vari aggiornamenti in prova: ogni volta bisognerà eseguire un'installazione pulita, cancellando i dati sullo smartphone. Per maggiori dettagli in fonte trovate il link al thread sul forum ufficiale, con tutte le info del caso.

