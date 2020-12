Sappiamo bene che la preoccupazione maggiore che si ha con i prodotti smart, specie gli smartphone, sia quello della sicurezza delle informazioni. Lo sa bene Xiaomi, che ha finalmente ottenuto l'importante certificazione ISO/IEC 27701, che assicura la protezione dei dati e della privacy.

Xiaomi: ecco come la certificazione ISO/IEC 27701 protegge la privacy

Xiaomi, con la certificazione ISO/IEC 27701, risolve il problema sorto nel mesi scorsi con la gestione della privacy della MIUI. Questo espediente viene concesso dalla BSI ed è riconosciuta dall'International Organization for Standardization (ISO) e dalla International Electrotechnical Commission (IEC).

Nello specifico, essa certifica il sistema di gestione delle informazioni sulla privacy da parte dell'azienda che se ne avvale. Si può dire che questa certificazione riconosce la trasparenza e la sicurezza del trattamento delle informazioni che Xiaomi ottiene dai propri utenti.

L'ISO/IEC 27701, nato nel 2019, è il primo standard internazionale in grado di riconoscere la gestione della privacy degli utenti, quindi è molto importante per Xiaomi e la sua MIUI. Anche perché è considerato quello più importante in questo settore. Ecco quanto dichiara il brand: “Abbiamo sempre considerato la sicurezza delle informazioni e la tutela della privacy degli utenti come fondamento della propria attività come principio per il suo sviluppo e crescita“.

