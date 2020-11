Come impedire la raccolta di dati personali nella MIUI 12

In più di un'occasione Xiaomi e (così come altri produttori) è stata accusata di una raccolta di dati personali eccessiva nei confronti degli utenti. Parlare di privacy con gli smartphone è sempre un tasto dolente: per quanto ci si possa lamentare, lo stesso utilizzo di internet e social network fa decadere il tutto. Certo è che fintanto che ci sono strumenti che possono salvaguardarla, anche solo in parte, perché non utilizzarli? Per questo vi vogliamo spiegare quali opzioni disattivare nella MIUI 12 per tenere i propri dati più al sicuro.

Xiaomi e MIUI 12: ecco gli step da seguire per migliorare la privacy

Vi abbiamo già proposto diverse guide per migliorare ed arricchire l'esperienza con la MIUI 12. Per esempio la rimozione degli watermark dalle foto già scattate, la protezione delle notifiche nella lock screen e dell'anteprima delle app recenti o anche la creazione di PDF mediante Galleria e Browser. La breve e semplice guida che vi proponiamo oggi mira a limitare la raccolta dati della UI di Xiaomi, per quanto sia impossibile farlo del tutto.

Andate in “Impostazioni“, scorrete verso il basso e selezionate “Password e sicurezza“ Nella schermata successiva cliccate in fondo su “Privacy“ A questo punto scorrete in basso e disabilitate le due opzioni relative a “Programma Esperienza Utente” e “Invia i dati diagnostici automaticamente“

Così facendo, disabiliteremo l'opzione che permette alla MIUI 12 di raccogliere ed inviare le proprie statistiche di utilizzo. Questo è uno dei mezzi che i produttori usano per migliorare prodotti e servizi. Se foste curiosi di scoprire quali dati raccoglie Xiaomi, vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale.

C'è un ulteriore passaggio che si può fare per aumentare ulteriormente la privacy sulla raccolta dati.

Sempre nella schermata “Privacy“, cliccate su “Servizi pubblicitari“ Disabilitate la voce “Consigli pubblicitari personalizzati“

Così facendo, gli annunci rimarranno nella stessa quantità di prima, ma non si baseranno sui dati di comportamento raccolti ed informazioni personali.

