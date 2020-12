Nel mentre si parla di slide phone e dispositivi interconnessi concettuali, torniamo coi piedi per terra con il più modesto OPPO A15s. Dopo la presentazione ad ottobre dello scorso OPPO A15, questo nuovo modello ne riprende le caratteristiche, migliorandone alcune. Ecco tutto quello che è stato annunciato su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Dimensionalmente parlando, OPPO A15s è uno smartphone da 6,52″ HD+ (1600 x 720 pixel) in una scocca che misura 164 x 75,4 x 7,9 mm e pesa 175 g. Offre lo stesso (o quasi) impianto tecnico di A15, essendo mosso dal MediaTek Helio P22 con CPU octa-core (4 x 2,35 GHz A53 + 4 x 1,8 GHz A53) e GPU PowerVR GE8320. Migliorano le memorie, con un unico taglio disponibile da 4/64 GB con espandibilità via microSD, mentre sensore ID posteriore e batteria da 4.230 mAh rimangono invariati.

Cos'è che cambia con OPPO A15s, a parte il quantitativo di memorie? Il comparto fotografico frontale, dato che la selfie camera passa da 5 ad 8 MP. Non cambia nulla sul posteriore, invece, dove il riquadro contiene tre sensori da 13+2+2 MP (per macro e profondità), mentre il software è Android 10 con ColorOS 7.2.

Prezzo e data d'uscita

Disponibile nelle tree colorazioni Fancy White, Rainbow Silver e Dynamic Black, OPPO A15s viene proposto in India ad un prezzo di 11.490 rupie, pari a circa 128€. Non è dato sapere se sarà disponibile anche in Europa.

