Di recente la casa cinese ha presentato in crowdfunding la sua ultima fatica, un nuovo notebook dal prezzo accessibile ma dotato di caratteristiche di tutto rispetto. CHUWI CoreBook Pro scende di prezzo sullo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato: un'offerta da non perdere se cercate un terminale economico ma leggero e adatto allo smart working.

CHUWI CoreBook Pro scende di prezzo su Banggood con codice sconto e diventa ancora più conveniente

Realizzato in alluminio e dotato di un corpo del peso di 1.3 Kg, CHUWI CoreBook Pro si presta bene al lavoro e allo studio in movimento o comunque in contesti legati allo smart working. Il terminale è equipaggiato con un pannello IPS da 13″ con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), rapporto in 3:2 e 100% SRGB, il tutto offrendo una visione esteticamente gradevole grazie alle cornici ottimizzate che circondano il display. Il processore è un Intel Core i3-6157U accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD, con grafica Intel HD 550.

Non manca una fotocamera frontale da 1 MP, utile per le videochiamate, mentre la batteria è un'unità da 46 Wh (in grado di offrire un'autonomia fino a 8 ore, in base a quanto dichiarato). Lato connettività abbiamo il Wi-Fi Dual Band 2.4/5 GHz e il Bluetooth 4.2.

Lungo i bordi trovano spazio una porta USB 3.0, un ingresso Type-C, il mini-jack per le cuffie e uno slot per le schedine (oltre ovviamente alla porta per la ricarica). Il sistema operativo è Windows 10 internazionale, quindi nessuno problema neppure lato software.

Il nuovo CHUWI CoreBook Pro è in offerta sullo store Banggood con tanto di codice sconto dedicato. In basso trovate sia il link all'acquisto che il Coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

