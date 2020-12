Xiaomi ha annunciato una nuova linea di accessori Mijia che non potrà che far piacere ai fan Pokémon, in particolar modo agli amanti di Pikachu. Era già successo in passato, anche con altri brand, come nel caso di OPPO e delle sue powerbank e cover protettive. La nuova gamma di prodotti targati Xiaomi riprende alcuni accessori lanciati negli scorsi mesi, riproponendoli in una veste rinnovata.

Aggiornamento 24/12: dopo alcune settimane dalla sua presentazione, lo Xiaomi Power Bank 3 a tema Pikachu arriva su AliExpress. In fondo il link all'acquisto.

Xiaomi e Pokémon: nuova linea di accessori a tema Pikachu

Si parte dalla Xiaomi Mi Power Bank 3, una batteria portatile con una capienza pari a 10.000 mAh. L'interfaccia di ricarica rapida, disponibile con una potenza massima di 18W, propone una porta USB Type-C, sia per ricaricare i dispositivi collegati che la powerbank stessa. Oltre ad essa, ci sono due porte USB Full Size (input ed output), anch'esse con supporto a 18W. Fra gli accessori a tema Pokémon ci sono anche le Xiaomi Mi AirDots Pro 2S, da noi recensite mesi fa. Le cuffie true wireless si tingono così di giallo, anche con la dock di trasporto stessa su cui ritroviamo la faccetta di Pikachu.

Nella linea Xiaomi Mijia ci sono anche accessori Pokémon meno tecnologici di per sé. Mi riferisco allo zainetto e al trolley per trasportare i propri oggetti durante i viaggi, entrambi contraddistinti dal volto della mascotte di Game Freak. Infine, tornando su lidi più smart, abbiamo la stampante portatile per smartphone, conosciuta anche come Pocket Photo Printer.

Il power bank Xiaomi Pikachu arriva in Occidente: disponibile su AliExpress!

Dopo quasi due mesi dalla presentazione in Cina, il power bank Xiaomi a tema Pokémon o meglio, a tema Pikachu, approda anche su AliExpress ed è finalmente disponibile all'acquisto per noi occidentali. Il prezzo è di poco superiore a quello cinese, ma poco male, in quanto si tratta comunque di un articolo che potremmo definire esclusivo.

Per gli altri accessori bisognerà pazientare un po', ma non è escluso che arrivino presto sullo stesso portale. Vi terremo aggiornati riportandoli in questo articolo.

