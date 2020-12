Samsung Galaxy S21: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Sappiamo già praticamente tutto su Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e non potevano non mancare gli sfondi ufficiali già in download. Come accaduto per i render (che trovate nell'articolo di riepilogo), anche in questo caso la loro provenienza è “illegittima”, probabilmente da qualcuno che ha già lo smartphone fra le mani. Nell'attesa di poterle mettere noi, in seguito alla loro presentazione ufficiale, ci viene data la possibilità di averne un piccolo assaggio sui propri smartphone.

Gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S21 sono già disponibili al download

A pubblicare gli sfondi di Samsung Galaxy S21 in rete ci ha pensato l'insider Ishan Agarwal, noto per aver spifferato numerosi leak in passato. Non si tratta ancora di sfondi definitivi: questi che vedete qua sopra sono ulteriormente compressi, ma anche quelli originali non sono in alta risoluzione. Hanno dimensione di 1284 x 608 pixel: se non siete troppo “schizzinosi” potete comunque effettuarne il download ed installarlo sul vostro smartphone. Vi basta scaricare l'immagine desiderata dal link Google Drive qua di seguito:

Scarica gli sfondi di Galaxy S21

