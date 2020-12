Recensione Reolink RLC-510A e RLC-810A: videocamere di sicurezza al top, ma c’è un “problema”

Dando un'occhiata ai vari sistemi di sicurezza venduti sui principali store online, troviamo una varietà davvero incredibile. Oltre alle più classiche IP Camera, dotate di sensori ad infrarossi nonché di diverse funzioni smart, notiamo la presenza di sistemi più complessi. Proteggere un'intera casa, a seconda anche delle dimensioni della stessa, non è sempre cosa facile. Diversi utenti, quindi, hanno esigenze che molto spesso sono proprio divergenti. Motivo per cui le due telecamere che andiamo a vedere oggi potrebbero fare proprio al caso vostro, ovvero Reolink RLC-510A e RLC-810A. Sono due prodotti molto simili, controllati dalla stessa applicazione su smartphone, che propongono una qualità davvero ottima. Scopriamole meglio, però, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Reolink RLC-510A e RLC-810A

Unboxing

All'interno della scatola, piuttosto voluminosa, l'azienda ha voluto inserire tutto il necessario per cominciare ad utilizzare fin da subito questi due prodotti. Dentro la confezione di Reolink RLC-510A e RLC-810A, dunque, troviamo:

Telecamera;

coperchio impermeabile;

cavo Ethernet da 1 metro;

guida rapida, anche in lingua italiana;

sticker con avviso di videosorveglianza;

dima per fori di montaggio;

kit di viti per il fissaggio.

Nel libretto delle istruzioni viene riportato un tutorial per il montaggio di queste telecamere, non solo per quanto riguarda il loro fissaggio ma anche per quanto concerne la posizione. Oltre al fatto che l'installazione è piuttosto intuitiva, Reolink fornisce anche alcuni suggerimenti per il posizionamento di tali prodotti, evitando quindi di esporli a fonti di luce dirette, alle basse temperature, che le parti elettriche siano ben protette dall'acqua ed altri agenti atmosferici e tanto altro. Date uno sguardo, quindi, a tutto ciò che trovate scritto in queste poche righe.

Design & Materiali

Molti prodotti concorrenti presentano diverse superfici in plastica, mentre qui non ce ne sono quasi. Tanto sulla Reolink RLC-510A, quanto sulla RLC-810A, non troviamo alcuna componente in policarbonato, fatto salvo per una piccola porzione in alto a protezione del sensore fotografico. Tutto il resto della struttura è composto da metallo, di ottima fattura e piuttosto robusto. Non per nulla, infatti, il peso del modello RLC-510A è di 425 grammi e presenta dimensioni di 186 x 67 mm, mentre la variante RLC-810A pesa 485 grammi e misura 192 x 60 mm. Non si tratta, quindi, di dispositivi maneggevoli, ma questo non è assolutamente un problema. Dovrete sfruttare, infatti, le viti ed i tasselli contenuti nella confezione per cercare di fissare al muro tali telecamere, in posizione salda. Non preoccupatevi, però, della loro angolazione, dato che è possibile ruotarle di 360° sul proprio asse e di ben 90° lungo l'asse longitudinale.

Sebbene le forme siano leggermente differenti, con RLC-810A che mostra un design più squadrato, i due prodotti sono identici per concept e colori. Ovviamente, poi, sono dotati anche delle stesse componenti, dato che la parte terminale mostra una staffa di montaggio da cui fuoriesce un cavo che presenta l'alimentazione, il pulsante di ripristino e l'ingresso per il cavo di rete. Tutta la struttura, poi, come detto è realizzata in alluminio ed è caratterizzata dalla presenza, sul retro, di un ingresso per microSD, ben protetto da uno sportellino con viti. Sulla parte frontale, poi, non mancano ben 18 LED a infrarossi, per la visione notturna, così come un sensore di luminosità e l'obiettivo forografico posto al centro della circonferenza di LED.

Vi ricordo come tutte le parti sensibili, dunque quelle elettriche, possono essere protette con un cupolino impermeabile. Nonostante questo entrambi i prodotti possiedono una certificazione IP66, dunque non una certificazione militare. Con le temperature che abbiamo qui in Italia, comunque, non dovremmo avere problemi a posizionarli praticamente ovunque, dato che è raro che il termometro segni meno di 10°, o più di 55°.

Hardware

Andremo a vedere in maniera più schematica tutte le varie caratteristiche riportate dalla scheda tecnica. Al momento, però, voglio fare il punto su queste due telecamere da un altro punto di vista. Voglio dirvi, innanzitutto, che la cosa migliore da fare sarebbe sfruttare questi due prodotti con un accessorio aggiuntivo, ovvero uno switch PoE o l'NVR PoE Reolink. Cos'è questo prodotto? Si tratta, in pratica, di uno strumento in grado di portare la rete internet su diversi dispositivi, risparmiando in tanti casi spazio e fatica. Qui, però, il brand non lo fornisce in confezione (ed è questo il vero problema a cui mi riferisco nel titolo), quindi quello che dovrete fare per ogni telecamera è collegare l'alimentatore ad una presa di corrente, per alimentare appunto la camera stessa, e sfruttare un cavo Ethernet che dal vostro modem si colleghi alla IP Camera. Solo in questo modo, dunque, è possibile sfruttare tali prodotti: devono restare costantemente collegati ad internet. Nel caso in cui vogliate installare più di uno di questo prodotti vi consiglio di acquistare un iniettore PoE, di cui abbiamo parlato precedentemente, evitando così di dover collegare ogni telecamera con il proprio alimentatore.

Non posso dire che la connessione non sia stata sfruttata in maniera ottimale. Queste due telecamere, infatti, hanno registrato sempre filmati in maniera precisa e continua, senza alcun problema. All'interno di ogni unità, poi, non trova spazio alcuna batteria, dato che gli alimentatori servono proprio a fornire continuamente energia a questi due dispositivi.

Scheda Tecnica – RLC-510A

Dimensioni: 186 x 67 mm;

Peso: 425 grammi;

Sensore immagine: CMOS Image Sensor (1/2.7″), 5MP;

Formato video: H.264;

FOV orizzontale: 80°;

FOV verticale: 42°;

Risoluzione Video: 2.560 x 1.920 pixel, 30fps;

Rilevamento soggetto Night Vision: distanza di 30 metri;

Memoria: microSD fino a 256GB o Reolink Cloud;

Resistenza ad acqua e polvere: IP66.

Scheda Tecnica – RLC-810A

Dimensioni: 192 x 60 mm;

Peso: 485 grammi;

Sensore immagine: CMOS Image Sensor (1/2.49″), 8MP;

Formato video: H.265;

FOV orizzontale: 87°;

FOV verticale: 44°;

Risoluzione Video: 3.840 x 2.160 pixel, 25fps;

Rilevamento soggetto Night Vision: distanza di 30 metri;

Memoria: microSD fino a 256GB o Reolink Cloud;

Resistenza ad acqua e polvere: IP66.

Software

Reolink mette a disposizione la propria applicazione ufficiale, disponibile su iOS e Android, che è completamente gratuita. Quando avrete scaricato quest'app sul vostro smartphone, basterà cliccare sul tasto “+” , in alto a destra, ed aggiungere la telecamera semplicemente seguendo le istruzioni. Dovrete solo ricordarvi di un paio di cose: prima di procedere al fissaggio della telecamera al muro, assicuratevi di averla configurata all'app e, in secondo luogo, mantenete sempre il cavo Ethernet collegato alla IP Camera.

Quando termina la fase di configurazione è possibile dare un'occhiata a tutte le varie impostazioni contenute sull'app. A partire proprio, dunque, dalla schermata principaleche mostra tutte le camere configurate, fornendoci anche una anteprima delle stesse. Poco più in basso, poi, sono presenti tutte le varie opzioni per agire istantaneamente sulla telecamera: avremo la possibilità, quindi, di avviare una registrazione, scattare una singola immagine, mettere in pausa il sistema, impostare la qualità video ed ampliare la vista a tutto schermo. Non mancano, poi, la possiblità di entrare all'interno della galleria delle clip o dei vari video registrati nel corso della giornata, delle settimane, dei mesi e degli anni. A patto che la microSD sia abbastanza capiente da contenere tutte queste informazioni. All'interno di questi due dispositivi, infatti, è possibile montare una microSD, al massimo da 256GB, proprio per la memorizzazione dei dati.

Non abbiamo accesso a molte altre modifiche dall'app, potendo gestire le notifiche d'allarme, la qualità video, la zona della casa che non vogliamo venga monitorata e poco altro.

Funzionamento

Reolink RLC-510A e RLC-810A possono essere posizionate un po' dove si desidera. Queste, infatti, possiedono la parte terminale in grado di ruotare in maniera piuttosto ampia, dunque tale aspetto è assolutamente un vantaggio. Quello che effettivamente vi interesserà sapere, però, è come funzionano e qual è la qualità video di tali prodotti. Devo dire, quindi, che nonostante ci siano delle differenze tra questi modelli, la resa è ottima in entrambi i casi. Diciamo che su dispositivi di questo tipo non si notano troppo le differenze a livello di risoluzione, soprattutto se sono così minime. Nonostante questo RLC-510A ha mostrato una fluidità leggermente migliore in video, mentre la qualità audio è assolutamente identica.

Scattando qualche immagine di giorno, si nota una qualità molto simile tra i due modelli. Queste due telecamere, infatti, sono sistemi di videosorveglianza in grado di identificare piuttosto bene i soggetti presenti sotto la loro supervisione, notificando tutto sul nostro smartphone. Grazie all'app di Reolink, infatti, è possibile selezionare il metodo di notifica preferito ed i tipi di movimenti che vogliamo ci vengano segnalati. Anche ad app chiusa, dunque, possiamo attivare l'arrivo delle notifiche push sul nostro device, così da mantenere sempre sotto controllo la stanza o il perimetro di casa. Sotto questo aspetto, quindi, non posso che promuovere tale dispositivo, che si è sempre dimostrato piuttosto preciso e reattivo in tal senso.

Con la visione notturna ho notato ugualmente una buona definizione dell'immagine. Tutti i soggetti troppo ravvicinati, però, rischiano di non venire a fuoco nella maniera desiderata. Ma questo in fin dei conti non è neanche lo scopo di queste telecamere. RLC-510A e RLC-810A hanno un range di ben 30 metri, dunque sono in grado di scoprire eventuali intrusioni esterne ad una distanza piuttosto considerevole, anche di notte. Sotto questo aspetto, inoltre, il sensore di luminosità è piuttosto veloce nell'avvertire i cambiamenti di luce, attivando o disattivando all'instante la Night Mode.

Prezzo & Conclusioni

Reolink RLC-510A viene venduta su Amazon ad un prezzo di 59,99 euro, mentre Reolink RLC-810A si trova su Amazon a 108,99 euro. Non prezzi contenuti, ma la qualità è assolutamente al top sia lato materiali sia lato video. Mi sento di consigliarle, quindi, a tutti coloro che sono alla ricerca di un sistema di sorveglianza serio, che si dota di telecamere in grado di avvertire la presenza di individui ad una considerevole distanza e con una buona qualità delle immagini. Dall'altra parte, però, devo anche dire che questi due prodotti non sono proprio semplici come altri, anche perché dovrete acquistare a parte degli alimentatori o dotarvi, in alternativa, di uno switch PoE.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu