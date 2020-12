Nuovi brevetti full screen: Xiaomi Mi MIX 4, sei tu? Speriamo di no

Display pieghevoli, estendibili e fotocamera sotto allo schermo: questo è il futuro del full screen su smartphone, un futuro che strizza l'occhio a Xiaomi Mi MIX 4. È dal 2018 che attendiamo un erede per l'allora scorrevole Mi MIX 3, se si esclude l'esperimento fallimentare che si è rivelato Mi MIX Alpha. Ed è un peccato, perché proprio quest'ultimo ha solleticato il palato dei tech entusiasts più accaniti ma con un nulla di fatto. Il full screen a 360° si è confermato essere un mero esercizio di stile, ma questo nuovo brevetto potrebbe riaccendere gli entusiasmi.

Un nuovo brevetto ci mostra come potrebbe apparire un possibile Xiaomi Mi MIX 4

Depositato presso l'ente europeo WIPO (World Intellectual Property Organization), il brevetto Xiaomi assomiglia molto a Xiaomi Mi MIX Alpha. Il Surround Display viene ulteriormente estremizzato, con uno schermo che fa il giro completo senza soluzione di continuità. Un esperimento a dir poco azzardato: un display del genere necessiterebbe di ottimizzazioni importanti per impedire tocchi involontari. E anche in questo caso potremmo essere di fronte ad un altro concept phone fine a sé stesso, data la particolarità della sua struttura.

Non soltanto il rischio di tocchi involontari è piuttosto elevato, ma un display del genere implica l'assenza di un comparto fotografico di livello. Gli unici tre sensori presenti sono implementati in una pop-up camera, necessaria per videochiamate e quant'altro. Insomma, i compromessi sono tanti e non stiamo mettendo nel calderone anche i rischi di usura e resistenza che ne deriverebbero, per non parlare del prezzo a cui potrebbe essere proposto. Ricordiamo che Xiaomi Mi MIX Alpha sarebbe dovuto essere commercializzata a ben 2.500€ (19.999 yuan di listino) e siamo sicuri che un dispositivo del genere non sarebbe da meno.

