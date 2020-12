Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: ottimi selfie per DxOMark, ma Huawei è sempre in vetta

A distanza di circa due mesi dalla prima valutazione, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G torna nuovamente su DxOMark per l'analisi della fotocamera, stavolta con un focus per quanto riguarda il modulo selfie. Siamo su alti livelli ma comunque la vetta della classifica continua ad essere occupata dagli ultimi modelli di Huawei, leader incontrastato per quanto riguarda i Camera Phone.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: i selfie convincono DxOMark, eppure siamo ad un passo dal podio

Nel complesso la fotocamera selfie di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ha totalizzato 100 punti su DxoMark, suddivisi in 104 per il lato foto e 95 per quello video. Il top di gamma si è piazzato in quinta posizione delle classifica dei migliori Selfie Phone del portale, un risultato di tutto rispetto. Nonostante il posizionamento ottimo, in cima all'elenco continuano a troneggiare Huawei Mate 40 Pro e P40 Pro, seguiti da ASUS ZenFone 7 Pro.

Il giudizio in merito alle performante fotografiche del modulo frontale di Samsung Galaxy Note 20 Ultra è generalmente positivo. Le prestazioni sono buone sia per i video che per le foto, l'esposizione è accurata, così come il bilanciamento del bianco e l'autofocus risulta preciso ed affidabile; il livello di rumore appare controllato e l'effetto bokeh appare accurato.

Come di consueto, per il giudizio completo di DxOMark ed i vari sample fotografici vi rimandiamo al portale del team, tramite il link in fonte. Qui, invece, trovate la nostra recensione dell'ultimo top di gamma della serie Note.

