Il 6 dicembre 2020 sarà per la meravigliosa città di Chengdu un tuffo nel futuro. Questo perché non solo Xiaomi aprirà lì il suo millesimo Mi Store, ma anche Huawei aprirà un nuovo enorme flagship store a Chengdu, aprendo una nuova sfida in una città molto importante del Sud-Ovest della Cina.

Huawei: il flagship store di Chengdu sarà futuristico ed il primo del Sud-Ovest della Cina

Cosa possiamo dire quindi di questo nuovo negozio del colosso cinese? Anzitutto, il flagship store di Huawei che aprirà a Chengdu dal 6 dicembre 2020 è strutturato a due piani ed includerà ampie vetrate in stile Apple Store americani. In più, sorgerà nell'esclusiva Vientiane City, are molto futuristica della città. Per questo, lo stesso store sarà molto futuristico, oltre che ad essere il primo del brand nel Sud-Ovest della Cina.

Questa mossa di Huawei potrebbe essere vista a due volti: la prima, più scontata, è l'azione di espansione del brand in tutte le città della Cina, che ad oggi conta ben oltre 10.000 store affiliati. Mentre il secondo volto è ovviamente la sempre più stretta competizione con Xiaomi, che punta a recuperare il terreno contro quello che è ancora il marchio di punta cinese e che proprio in patria non ha osservato veri e propri stop di vendita. Chi la spunterà?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu