Durante tutto il corso del 2020 abbiamo assistito all'apertura di molteplici Mi Store di Xiaomi in Italia tra cui Verona e Roma, Udine e Salerno. Siamo attualmente a 15 punti vendita, un ottimo numero per la compagnia di Lei Jun. Nonostante ciò quello degli store in Cina fa alquanto impallidire, dato che nelle scorse ore Xiaomi ha annunciato il debutto del suo millesimo punto vendita in patria!

Xiaomi festeggia l'apertura del millesimo Mi Store in Cina

La conferma arriva direttamente su Weibo, tramite uno dei profili ufficiali del brand: Xiaomi invita gli appassionati alla millesima cerimonia di inaugurazione di un Mi Store, un flagship store per la precisione, che aprirà le porte a Chengdu il prossimo 6 dicembre. Ovviamente non mancheranno sconti e gadget dedicati ma la vera peculiarità è il fatto che i punti vendita del brand sono saliti a quota 1000, un numero di tutto rispetto che indica una distribuzione praticamente capillare del brand all'interno del paese.

Inoltre il 2020 è stato un anno significativo da questo punto di vista: basti pensare che solo nella giornata del 28 novembre sono stati inaugurati ben 25 Mi Store. Alla fine del 2019 il numero di negozi Xiaomi in Cina era di 630 unità: nel corso di quest'anno sono stati aperti 370 punti vendita, senza contare quelli internazionali.

E per il 2021, durante l'evento dedicato alla serie Redmi Note 9 5G, Lu Weibing ha rivelato che ci sono piani per una distribuzione ancora più estesa.

