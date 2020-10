ASUS Zenfone 7 Pro è “quasi” il miglior selfie phone su DxOMark

Anche quest'anno la compagnia asiatica ha colpito nel segno, riproponendo ancora una volta un flagship (o meglio, due: qui trovate tutti i dettagli) equipaggiato con una Flip Camera. Ma come si sarà comportato ASUS Zenfone 7 Pro una volta finito tra le mani del team di DxOMark?

ASUS Zenfone 7 Pro: il selfie phone supera tutti su DxOMark, tranne Huawei P40 Pro

Partiamo subito col dire che il top di gamma ha centrato l'obiettivo anche a questo giro, piazzandosi al secondo posto della classifica dei migliori selfie phone di DxOMark. Al momento il portale ha testato lo smartphone esclusivamente dal punto di vista degli autoscatti, mentre per le sue performance fotografiche complete si rimanda ad un appuntamento futuro. ASUS Zenfone 7 Pro ha totalizzato 101 punti, suddivisi in 104 lato foto e 96 per i video. Un bel risultato di certo, anche se il primo posto continua a restare nelle mani di Huawei P40 Pro (103 punti, 108 foto e 106 video).

Al di là di qualsiasi punteggio, Zenfone 7 Pro si è comportato in modo degno, con una buona esposizione in tutte le condizioni di luce, un'ampia gamma dinamica e colori fedeli, specialmente per quanto riguarda le tonalità della pelle. Ovviamente non sono mancati difetti, ma a questi livelli si tratta di minimi dettagli.

In alto trovate la classifica completa dei migliori selfie phone secondo DxOMark, con le prime tre posizioni occupate dal modello top di Huawei, la new entry Zenfone 7 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra. Se siete curiosi di saperne di più sul giudizio di DxOMark, con tanto di immagini sample, in fonte trovate il collegamento alla pagina dedicata al flagship di ASUS, con tutti i dettagli del caso.

