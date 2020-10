Honor: ecco le immagini di un nuovo medio di gamma; è tutto vero?

Durante questi giorni si è parlato molto di Honor e della remota possibilità di diventare a tutti gli effetti un brand di un altra azienda. Nonostante Huawei abbia già chiarito la sua posizione in merito, però, qualche sospetto rimane. Al di là di questo, comunque, pare che Honor si stia muovendo sul mercato degli smartphone per cercare di arricchire la fascia media con nuovi prodotti. Motivo per cui poche ore fa sono comparse le immagini di un presunto device, di cui ancora non sappiamo nulla.

Honor DNN-NX9 che smartphone sarà?

Ci tengo a specificare che la fake news potrebbe essere dietro l'angolo. Con il design di questi dispositivi, sempre più simili tra loro, non c'è mai certezza di trovarsi di fronte ad un nuovo prodotto. Nonostante questo, sono emerse alcune immagini di un nuovo dispositivo targato Honor, nello specifico Honor DNN-NX9, che potrebbe appartenere alla fascia media del mercato.

Secondo il rapporto di Hi-Tech Mail, un sito russo, tale device dovrebbe montare un display da 6,67″ ma non è chiaro se questo sia dotato di un foro per la selfie camera. Dalle foto, poi, è impossibile scorgere la configurazione del modulo fotografico posteriore, che sembrerebbe comunque proporre una forma rettangolare. Siamo sicuri del fatto, invece, che sulla parte destra sia stato integrato un lettore per le impronte digitali e che in basso risiedano il jack audio da 3,5mm, il microfono, l'ingresso USB Type-C e lo speaker di sistema.

Trattandosi di uno smartphone che apparentemente non si discosta dalla massa, potrebbe benissimo trattarsi di un device già uscito sul mercato, magari appartenente alla serie Honor 30. Vedremo, dunque, se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in merito.

