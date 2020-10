Xiaomi Mi KN95 è la nuova mascherina contro batteri e inquinamento

L'annuncio della Xiaomi Mi KN95, il nuovo modello di mascherina protettiva, sottolinea la delicata situazione sanitaria che stiamo vivendo. Purtroppo siamo ancora lontani dal ritenerci fuori pericolo dall'epidemia da Covid-19 e per questo dobbiamo salvaguardarci. In passato l'azienda ne ha già proposto un proprio modello, denominata Smartmi Anti-Pollution Air Sport Face Mask, ma con una protezione più limitata.

Aggiornamento 13/10: abbiamo l'annuncio ufficiale della Mi KN95, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

La mascherina protettiva Xiaomi Mi KN95 vi protegge al 95% dagli agenti esterni

Mi fans, introducing the all-new Mi KN95 Protective Mask. – 4 layers of protection

– > 95% bacteria & particle filtration

– Soft & comfortable fit

– Optimum breathability Available on https://t.co/D3b3QtmvaT at ₹250 (Pack of 2) & ₹600 (Pack of 5). pic.twitter.com/IIuxXAH7rV — Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) October 13, 2020

Dopo i teaser degli scorsi giorni, l'annuncio ufficiale della Xiaomi Mi KN95 ce ne rileva tutti i dettagli. Al contrario della precedente Mi AirPOP PM2.5, indicata soltanto per l'inquinamento, questa nuova mascherina offre 4 strati di protezione. Questa conformazione permette una protezione al 95% contro batteri e particelle fini, pur garantendo una vestibilità comoda per il volto.

La Xiaomi Mi KN95 viene commercializzata in India, ad un prezzo di 250 rupie (2,89€) per un pacco da due e 600 rupie (6,94€) per quello da 5. Non è dato sapere, però, se la sua vendita verrà estesa anche al resto dei paesi in cui opera l'azienda, Europa compresa.

