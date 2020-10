Sebbene spesso siano relegati al paese d'origine, la Cina, i prodotti Xiaomi YouPin fanno sempre la differenza quando arrivano in Occidente. Come nel caso della torcia power bank Xiaomi ZMI LPB03, che va subito in sconto con offerta lampo su Cafago, ad un prezzo non lontano da quello cinese.

Xiaomi ZMI LPB03: è una torcia, è un power bank, è impermeabile ed è in offerta lampo su Cafago

Presentata in Cina nel mese di luglio, la torcia power bank Xiaomi ZMI LPB03 è un prodotto davvero molto utile, visto che vi permette di illuminare le zone al buio durante le passeggiate notturne, ma anche di ricaricare uno smartphone velocemente nel caso siate a corto. Infatti, ha una batteria da 3350 mAh, con capacità di ricarica di 1800 mAh con Type-C, ma è anche impermeabile con certificazione IPX6.

Molto comoda per questa torcia di Xiaomi ZMI il fatto che si possa ricaricare tramite Type-C e che sia davvero molto compatta, avendo delle dimensioni di 13.7 x 2.8 x 2.8 cm per un peso di 206 grammi. Quanto alla potenza di illuminazione, siamo sui 500 lumen ed un raggio di 100 metri. Cliccando poi sul tasto funzione per tre volte, potete anche segnalare un SOS.

La torcia power bank di Xiaomi ZMI da YouPin arriva su Cafago ad un ottimo prezzo di 22.09 €, ottenibile grazie allo sconto dell'offerta lampo.

