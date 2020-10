Huawei potrebbe “vendere” Honor, secondo alcuni esperti del settore

I contrasti tra il colosso cinese ed il governo USA non sembrano appianarsi, con vari produttori costretti a chiedere il permesso di commerciare con Huawei e previsioni non proprio rosee per i prossimi mesi. Addirittura si vocifera della possibilità che Microsoft acquisisca Nokia, in virtù di un interesse sempre maggiore verso le infrastrutture 5G. Ma quale potrebbe essere la miglior soluzione per la casa cinese? Secondo un noto analista Huawei dovrebbe vendere Honor: ecco il motivo di questa ipotesi.

Huawei e Honor: questo potrebbe essere il futuro dei due brand

L'analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo è diventato celebre proprio per le sue previsioni, spezzo azzeccate o comunque vicine alla realtà. Secondo quest'ultimo, ci sono buone possibilità che Huawei scelga di vendere Honor, in modo da rendere indipendente il suo sub-brand (che ad oggi, ricordiamo, resta parte del colosso cinese). Quali sarebbero i vantaggi con questa decisione?

Agendo in questo modo e rendendo completamente indipendente Honor, il brand non sarà influenzato dal divieto del governo USA e potrà acquistare i componenti necessari (anche da aziende statunitensi) e imporsi ancora di più sul mercato globale con le vendite dei propri smartphone.

Inoltre, sempre secondo l'analista, questa separazione potrà aiutare il colosso cinese a contribuire allo sviluppo tecnologico dello stesso verso l'indipendenza. Ricordiamo che Honor è uno dei brand più apprezzati e venduti in patria ed è di certo una parte importante del business di Huawei. Tuttavia, imporsi ancora di più sul mercato internazionale contribuirà di certo ad alzare l'asticella di Huawei, senza contare la maggiore liberà e la possibilità di andare a competere in modo ancora più diretto con i vari rivali del settore.

