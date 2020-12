POCO F1: è tempo di Android 11 con le custom ROM

Mentre il più recente F2 Pro fa parte dei modelli che lo riceveranno, l'aggiornamento ad Android 11 non arriverà su POCO F1. Ma era prevedibile: essendo stato rilasciato con Android 8 Oreo, ha ricevuto due major update, fermandosi ufficialmente ad Android 10. Per chi volesse l'ultimo firmware di casa Google, quindi, l'unico modo è affidarsi al mondo delle custom ROM.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Aggiornamento 01/12: aggiunta la Pixel Experience alla lista delle ROM basate su Android 11 per POCO F1. La trovate all'interno dell'articolo.

Diverse custom ROM portano il firmware con Android 11 su POCO F1

Fra tutti gli smartphone visti finora, POCO F1 “beryllium” è uno dei modelli più supportati quando si parla di custom ROM basate su Android 11. Si parte dalla AwakenOS, uno dei progetti con cui gli sviluppatori vogliono offrire un'esperienza più personalizzata, con alcune funzioni ad hoc anche per la UI. Per il momento, l'unico bug segnalato riguarda il malfunzionamento del Wi-Fi Display, oltre al fatto che si tratta di una ROM in fase Beta.

Scarica AwakenOS per POCO F1

Un'altra ROM molto popolare, quando si parla di modding, è l'apprezzata Pixel Experience. La custom ROM è stata portata anche sull'ex top di gamma POCO, offrendo un'esperienza quanto più prossima a quella della famiglia Pixel.

Scarica Pixel Experience per POCO F1

Si passa, poi, alla più conosciuta ArrowOS, un'altra custom ROM che porta Android 11 su POCO F1. In questo caso si tratta di una versione software ispirato all'esperienza stock offerta normalmente da Google. All'elenco delle custom ROM vanilla con Android 11 per POCO F1 troviamo pure la ReloadedOS, anch'essa in fase beta.

Scarica ArrowOS per POCO F1

Scarica ReloadedOS per POCO F1

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata.

