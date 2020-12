OPPO Reno 4 Z 5G apre le porte ad Android 11 e ColorOS 11 Beta

Dopo Find X2 e X2 Pro progressivamente tutti gli smartphone del brand cinese supportati cominceranno a ricevere l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria. Presto si aggiungerà alla lista (che trovate qui) anche OPPO Reno 4 Z 5G, medio di gamma mosso dal Dimensity 800 e pronto a ricevere Android 11 sotto forma di ColorOS 11 beta.

OPPO Reno 4 Z 5G: al via il programma beta per Android 11 e ColorOS 11

Presentato lo scorso ottobre in Europa insieme ai fratelli maggiori, OPPO Reno 4 Z 5G non manca di stile ed eleganza, ma a differenza degli altri due smartphone è equipaggiato da una soluzione MediaTek ed adotta alcuni compromessi necessari per far scendere il prezzo. Similmente ai fratelli anche per questo dispositivo è giunto il momento di cominciare a parlare dell'ultima versione dell'UI proprietaria del brand.

Al momento OPPO ha aperto le iscrizioni alla versione beta di Android 11 e ColorOS 11 per Reno 4 Z ma purtroppo si tratta di un'iniziativa dedicata solo ad alcuni paesi (tra l'altro non esattamente vicini dato che parliamo di Thailandia, Filippine ed Australia). Le candidature potranno essere presentate fino al 14 dicembre, quindi è lecito ipotizzare che l'aggiornamento beta sarà rilasciato a stretto giro. Resta poi da vedere quanto tempo passera prima di vedere la versione stabile ma ovviamente questo dipende tutto dal lavoro di ottimizzazione del software e dalla presenza o meno di bug e problemi di instabilità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu