Red Magic 3/3S e Nubia Z20 ricevono Android 11 stabile

Quest'oggi, almeno per quanto riguarda le versioni cinesi, finisce un viaggio cominciato nei mesi scorsi con il rilascio delle versioni beta (qui e qui) dedicate ai vari modelli top del brand. Nubia ha rilasciato l'aggiornamento della versione stabile di Android 11 per Red Magic 3 e 3S, insieme a quello per il flagship Z20.

Red Magic 3/3S e Nubia Z20: comincia il rilascio di Android 11 in versione stabile

L'update in questione è stato confermato tramite un post sui vari social ed è attualmente in fase di rilascio in Cina. Nelle prossime ore Nubia Z20 e Red Magic 3, anche in versione 3S, riceveranno Android 11 stabile mentre per quanto riguarda gli altri modelli del brand bisognerà pazientare ancora un po' (anche se non è dato di sapere per quanto).

Ricordiamo che anche gli ultimi flagship da gaming – i terminali 5 e 5S – sono ancora equipaggiati con Android 10 e restiamo in attesa di novità da parte della compagnia cinese. Per quanto riguarda le versioni stabili attualmente rilasciate, ricordiamo ancora una volta che si tratta del firmware cinese e che ancora non si hanno notizie del rilascio Global (anche Z20 ha debuttato fuori dalla Cina, perfino in Italia).

Prima di lasciavi, ricordiamo le ultime novità in merito a Nubia: ZTE ha unificato i suoi marchi di smartphone con un annuncio in patria mentre Red Magic 6 con Snapdragon 888 comincia a fare capolino con i primi, timidi leak.

