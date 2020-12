I giovani cinesi sanno che per fare carriera, bisogna saper essere per certi versi “geniali”. Soprattutto per entrare nel team di sviluppo di un gigante della tecnologia come Huawei, come ha fatto questo giovane ingegnere, che è riuscito a creare un mini monitor partendo da un semplice power bank, che sia di ispirazione al brand?

Mini PC Windows, console ma soprattutto power bank: ecco i segreti del mini monitor dell'ingegnere di Huawei

Il giovane creatore di questo mini monitor power bank (sicuramente concettuale se non primordiale) è Jun Zhihui, giovane talento del team di sviluppo che Huawei ha selezionato dopo una rigorosa e attenta selezione, al fine di accaparrarsi il meglio che può offrire l'Università cinese in fatto di ingegneri. Ed in effetti, il giovane Zhihui è un vero esperto/genio dell'AI, avendo già collaborato nel 2018 con OPPO.

Ma come funziona questa simpatica ed interessante invenzione? Semplicemente, partendo da un power bank da 8000 mAh ed applicando un display di non più di 6″ è possibile alimentare e fungere da monitor ad esempio ad un Raspberry 4, quindi mini PC Windows, ma non solo. Infatti, è possibile collegarlo tramite HDMI (infatti è dotato di una porta di questo tipo, oltre ad una USB Type-A) ad una PS4 od una Xbox One e farci girare Sekiro (come altri giochi) senza lag di sorta. Una piccola chicca geek, insomma.

Valutando che questo è un progetto personale dell'ingegnere, Huawei non potrebbe prendere spunto per un qualcosa da trasformare in prodotto consumer un giorno, magari creando una possibilità di doppio display per smartphone.

