Xiaomi: ecco quali modelli NON riceveranno Android 11

Xiaomi figura fra i primi produttori che nel 2020 hanno implementato Android 11. Subito dopo il rilascio della prima Developer Preview è stata pubblicata la ROM per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, oltre che per Redmi K30 Pro e POCO F2 Pro. Oltre a questi, ci saranno diversi altri modelli di smartphone che riceveranno l'aggiornamento una volta reso stabile e pubblico. Ma quali saranno invece i modelli che non lo riceveranno?

Ecco quali modelli di Xiaomi non dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad Android 11

Quali sono le novità di Android 11?

Non è detto, però, che Xiaomi integri tutte le novità di Android 11, data la personalizzazione della sua MIUI. Comunque, in Android 11 abbiamo le notifiche Conversazione, un'apposita tab nella quale vengono raggruppate tutte le notifiche di messaggistica. Queste possono anche essere visualizzate sotto forma di finestra flottante, con il nome di Bubbles.

Sempre nella tendina delle notifiche vengono aggiunti i controlli multimediali, con i quali poter cambiare il terminale da cui far uscire la sorgente audio.

Per favorire la domotica è stato integrato un nuovo pannello per i dispositivi domotici, accessibile tramite pressione del tasto Power. Oltre ai classici pulsanti di accensione e riavvio, qua vedremo anche i dispositivi connessi, potendoli così comandare in modo più rapido.

Con Android 11 viene rivista anche la gestione dei permessi nelle app, i quali possono essere concessi anche una sola volta e auto-revocati dopo che l'app non viene utilizzato per un po' di tempo.

Quando si parla di MIUI, Xiaomi è spesso molto responsiva, portando l'ultima versione della propria UI su un discreto numero di modelli, mentre è ben differente è la situazione con Android 11. Solitamente i major update di Google giungono su molti meni modelli. Sulla base di quelli che sappiamo per certo (o quasi) che riceveranno l'aggiornamento, possiamo stilare una lista di quelli che invece non l'avranno.

XIAOMI

Mi 8 – Mi 8 Pro (UD) – Mi 8 Explorer – Mi 8 SE – Mi 8 Lite

Mi Note 3

Mi MIX 2S

Mi Max 3

Mi CC9e

Mi A2 – Mi A2 Lite

Mi Play

REDMI

Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

8 / 8A

S2

Go

POCO

F1

