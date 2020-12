La tecnologia, come molte altre cose, prima di vivere la fase di produzione del prodotto finito, passa dalla registrazione di brevetti. Il brevetto, in sé, è qualcosa che porta alla tecnologia una nuova idea, ipotesi o possibilità, ma non sempre applicata, ma quando avviene, cambia il modo di pensare la tecnologia stessa. per questo per OPPO l'entrata nell'HEVC Advance Patent Pool è una grossa occasione per accedere ad un vasto catalogo di brevetti per gli standard codec video.

OPPO: ecco a quanti brevetti di codec video accede entrando nella HEVC Advance Patent Pool

Cosa comporta, per OPPO, accedere ai brevetti all'HEVC Advance Patent Pool? Entrare nella piattaforma gestita da Access Advance, permette al colosso cinese di ottenere oltre 13.000 brevetti essenziali al fine di implementare gli standard codec video HEVC/H.265.

Tra l'altro, la stessa OPPO può dare un contributo concreto alla piattaforma, dato che è basata su principi di FRAND (termini ragionevoli e non discriminatori), che porta ad un bilanciamento dell'interesse tra le entità licenzianti e le licenziatarie. Non male, considerando i passi in avanti ottenuti dallo standard di compressione video.

Insomma, il colosso cinese è pronto a dare una svolta importante alla sua tecnologia, che sia questa nel settore video, audio o la telefonia, con smartphone sempre più avanzati.

