Ultime battute del 2020 e ultimi confronti, con protagonisti i top gamma usciti quest'anno. Su DxOMark infatti, è arrivato il momento di giudicare il display di iPhone 12 Pro Max, che ha totalizzato un punteggio molto positivo, pareggiando quello del rivale OnePlus 8 Pro.

iPhone 12 Pro Max al secondo posto su DxOMark, ma il display di Samsung Galaxy Note 20 Ultra è ancora il migliore

Andando a spulciare la classifica indetta da DxOMark, possiamo notare come il top gamma 2020 di Apple, iPhone 12 Pro Max, abbia totalizzato ben 88 punti per il display, classificandosi al secondo posto insieme proprio a OnePlus 8 Pro. I due smartphone però, non sono riusciti nel tentativo di superare il top gamma di Samsung, Galaxy Note 20 Ultra (versione Exynos), Re del settore con 89 punti.

DxOMark ha spiegato che il 12 Pro Max si distingue per prestazioni molto potenti da parte del suo pannello, che permette una visualizzazione accurata dei contenuti nella maggior parte dei test, ma soprattutto offre un'eccellente visibilità. La regolazione del colore e della luminosità risulta molto fluida al variare delle condizioni. In più, gestisce meglio di molti altri smartphone di fascia alta gli artefatti dell'aliasing.

Quanto ai “difetti”, si denota il fatto che forse vira troppo verso il giallo, indipendentemente dall'immagine o dal video visualizzato. Non è al meglio nella luminosità del pannello che risulta un po' scuro ma questo è un po' un trend degli iPhone, mentre il filtro della luce blu predilige il colore arancione che potrebbe influire sulla leggibilità.

