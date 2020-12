OnePlus aggiorna la Zen Mode con nuovi suoni tematici

Sulla scia dell'introduzione da parte di Google del Digital Wellbeing, OnePlus si è adattata di conseguenza proponendo la sua Zen Mode. Una funzione che permette di staccare dallo smartphone, auto-imponendosi un blocco che ne limita le opzioni ad esclusivamente quelle essenziali. Con l'avvento dell'ultima OxygenOS 11 è stata introdotta la versione 2.0 e adesso l'app si sta aggiornando alla più recente build 2.0.1.0: vediamo quali sono le novità.

OnePlus ha avviato una collaborazione con TIDE, celebre e premiata app per favorire il rilassamento e la pace dei sensi. Questa partnership si è concretizzata con l'aggiornamento 2.0.1.0 della Zen Mode, nella quale sono stati introdotti nuovi suoni tematici.

Sono cinque e sono i seguenti: Jellyfishes, Light-Years, Country Morning, Meditation e Sunrise. Ognuno di questi suoni è accoppiato ad un tema naturistico ad hoc: Ocean per un gusto più marittimo, Space per un viaggio nello spazio, Grassland per fuggire dal traffico urbano, Sunrise per un risveglio caldo e Meditation per rilassarsi al massimo.

Per provarli basta avviarla della OxygenOS di OnePlus e scorrere lateralmente con uno swipe sullo schermo. Sarà prima necessario effettuare l'aggiornamento all'ultima versione 2.0.1.0. Se non lo avete ancora fatto, potete aggiornare l'app di OnePlus tramite il Play Store:

