Xiaomi Mi Air 2 Pro: il nuovo aggiornamento migliora l’ANC e risolve alcuni bug

A distanza di una manciata di giorni dall'aggiornamento dedicato alle Mi Air 2S, arrivano novità anche per le Xiaomi Mi Air 2 Pro, i primi auricolari TWS del brand cinese dotate del supporto alla tecnologia di riduzione attiva del rumore (o ANC). Il nuovo update rilasciato in queste ore in patria offre alcuni bug fix che di certo renderanno l'esperienza di utilizzo molto più piacevole per gli appassionati del brand.

Le cuffie TWS ANC Xiaomi Mi Air 2 Pro si aggiornano con vari bug fix

Lanciati ad ottobre – quindi da pochissimo – le cuffie Xiaomi Mi Air 2 Pro hanno fatto subito gola per via del loro look ampiamente collaudato, per il prezzo accessibile e ovviamente per la tanto agognata novità: la cancellazione attiva del rumore. Nonostante l'hype, gli auricolari hanno mostrato qualche incertezza sotto vari aspetti ma per fortuna l'azienda è intervenuta con l'aggiornamento attualmente in rilascio. Maglio tardi che mai: l'importante è che una parte dei problemi siano risolti.

Il nuovo update dedicato alle cuffie TWS ANC di Xiaomi porta con sé varie migliorie dedicate alla riduzione del rumore, ottimizzando la qualità delle frequenze più alte. Inoltre è stato risolto il problema durante il passaggio da una modalità ANC ad un'altra, così come le problematiche di disconnessione degli auricolari (con una cuffia che smetteva di funzionare).

