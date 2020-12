Sono giorni che nel tech, soprattutto di stampo cinese, quasi non si parla d'altro. I Redmi Note 9 5G, inclusa la variante Pro, sono entrati nel mercato provando a dare l'ultimo sussulto negli smartphone di fascia media. E questo pare aver fatto breccia sia nel CEO del brand, sia nel CEO della casa madre, Xiaomi, ma saranno davvero i medio gamma più interessanti dell'anno?

Xiaomi: il nuovo Redmi Note 9 Pro 5G è al top negli smartphone della fascia media? Le chiavi del successo sono fotocamera e prezzo

I motivi dietro tanto entusiasmo per i Redmi Note 9 5G sia da parte di Lu Weibing, sia da parte di Lei Jun, nascono da una componente commerciale senza dubbio, ma anche multimediale. Prendiamo ad esempio il modello Pro: i 108 MP in questa fascia di prezzo, praticamente 200 € al cambio, non si erano mai visti. E questo fa riflettere sul fatto che si sia voluto rivoluzionare la fascia media degli smartphone 5G verso il basso.

Perché è chiaro, gli smartphone, soprattutto Xiaomi, con Snapdragon 765G sono stati i protagonisti della fascia media, ma anche medio-alta del 2020, senza se e senza ma. Eppure, c'era da creare il presupposto per lanciare dispositivi veloci, con connessione 5G ma soprattutto di spessore anche nel settore fotocamera ad un prezzo accessibile davvero a tutti. Quindi, il Redmi Note 9 Pro 5G è effettivamente la trasposizione fatta prodotto secondo questi canoni.

La domanda ora però sporge spontanea: come arriveranno questo tipo di prodotti, non il Redmi Note 9 Pro 5G perché è uno Xiaomi Mi 10T Lite potenziato, anche se c'è tutto il discorso Mi 10i, in Occidente? Saranno effettivamente così competitivi, il prezzo resterà alto (consideriamo ad esempio quello dell'OPPO Reno 4 Pro o di vivo X51 5G arrivati in Italia)?

Dubbi leciti, ma che ci fanno capire una cosa: gli smartphone di fascia media del 2021 sono stati introdotti ancora una volta da Xiaomi, che apre quindi ad un nuovo settore proseguendo in una filosofia solidissima: quello del rapporto qualità/prezzo a tutti i costi. Gli altri si adegueranno presto? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu