Il primo dicembre 2020 il Qualcomm Tech Summit ha visto non solo la presentazione del nuovo SoC del produttore, ma anche un invitato speciale non di poco conto. Infatti, Xiaomi ha avuto la sua cornice importante all'evento tanto da essere il primo OEM ad utilizzare Snapdragon 888 per il suo Mi 11, ma resta un dubbio: quale processore d'immagine (ISP) utilizzerà per la fotocamera?

Xiaomi: il processore d'immagine (ISP) sarà quello Snapdragon o proprietario?

Perché sorge questo dubbio nel colosso cinese? Tutto è da indirizzare alle scelte fatte quando fu progettato e poi presentato Xiaomi Mi 10 Ultra: lì il brand preferì scegliere il processore d'immagine di Qualcomm e Snapdragon 865, ma avrebbe voluto crearne uno suo.

Questo perché, molto probabile ma non confermato, l'ISP donato da Spectra 580 può far funzionare tre fotocamere contemporaneamente a 28 MP, ma potrebbe non soddisfare Xiaomi che per Mi 11 vuole un'effettiva implementazione del sensore fotografico da oltre 100 MP. Quindi, pare proprio che il brand abbia iniziato a sviluppare il suo processore d'immagine.

E non è la prima volta che assistiamo ad una scelta del genere, visto che ci ha già pensato Huawei, con l'ISP 6.0 misto con la NPU del Kirin 9000, ma lì è qualcosa pensata a 360°, quindi sì più complessa ma sicuramente senza intoppi. Xiaomi invece andrebbe a sviluppare semplicemente quella componente da applicare al suo prossimo top gamma.

Che cos'è un Processore d'Immagine o ISP?

Chiaramente, l'argomento per quanto interessante e importante ai fini di capire come nasce uno smartphone, non tutti potrebbero conoscere cosa si cela all'interno di quest'ultimo. Come nel caso del processore d'immagine, riassunto in ISP, di cui abbiamo appena parlato ma che potrebbe essere un argomento difficile se non spiegato bene, per questo cercheremo di spiegarvelo in maniera lineare.

Quindi, che cos'è un processore d'immagine o ISP? Semplicemente, il processore del segnale d'immagine, può analizzare le immagini catturate dalla fotocamera (in questo caso dello smartphone) per diversi gradi, andandole a migliorare per poi produrre elaborati ad alta qualità. Insomma, se avrete una foto di buona qualità, sappiate che è anche grazie a questo importante processore.

