Torna il nostro appuntamento mensile con i migliori smartphone, sia flagship che medio gamma, su Antutu, grazie alla classifica messa a disposizione dalla piattaforma di benchmark, che svela quali sono i modelli più potenti per il mese di novembre 2020. A questo giro abbiamo in testa Huawei Mate 40 Pro+, super flagship del colosso cinese in grado di sfiorare i 700.000 punti.

Ecco i migliori flagship di novembre 2020 su Antutu

Qui trovate la classifica di ottobre, con alcune alcune piccole differenze. Comunque, anche per il mese di novembre 2020 il succo resta lo stesso: il Kirin 9000 è una belva ed è stato in grado di superare perfino Xiaomi Mi 10 Ultra ed i suoi 16 GB di RAM (flagship equipaggiato con lo Snapdragon 865, ricordiamo). In cima alla classifica troviamo sia Huawei Mate 40 Pro+ con 12 GB di RAM che Mate 40 Pro, in questo caso con 8 GB.

Per comodità, in basso trovate la classifica dei migliori smartphone top di Antutu per il mese di novembre anche in versione testuale.

Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra iQOO 5 iQOO 5 Pro Redmi K30S Vivo X50 Pro+ iQOO Neo3 ROG Phone 3 Lenovo Legion Phone Duel

Diciamo che i mesi di novembre e dicembre saranno di certo abbastanza simili, a meno di clamorosi colpi di scena. Orma lo Snapdragon 865 ha fatto il suo corso e siamo curiosi da sapere come cambierà la classifica top di Antutu una volta che cominceranno a fare capolino i primi smartphone con Snapdragon 888.

Antutu ha pubblicato anche la classifica dei medio gamma Android | Novembre 2020

Anche se con qualche cambiamento nelle posizioni la classifica dei migliori medio gamma su Antutu per il mese di novembre 2020 non mostra grossi stravolgimenti. L'unica novità è rappresentata dall'arrivo di Realme Q2 Pro, al suo debutto all'interno della classifica: si tratta dell'unico modello equipaggiato con Dimensity 800U, chipset low budget 5G presentato lo scorso agosto.

Redmi 10X 5G Huawei Nova 7 Pro Redmi 10X Pro 5G Huawei Nova 7 Honor 30 Honor X10 Honor 30S Huawei Nova 7 SE Redmi K30 5G Realme Q2 Pro 5G

Ricordiamo che entrambe le classifiche fanno riferimento al mercato cinese: quando Antutu pubblicherà gli elenchi per i dispositivi internazionali provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutte le novità.

