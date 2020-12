Siamo entrati nel periodo di Natale, i regali iniziano ad impazzare nell'immaginario di tutti e di solito gli accessori sono i doni più apprezzati. Una soluzione a fuoco potrebbero essere le cuffie TWS in-ear Haylou T15, che vanno in offerta con codice Coupon su Geekbuying ad un ottimo prezzo con spedizione da Europa.

Haylou T15: le cuffie TWS in-ear con case power bank in offerta con Coupon su Geekbuying

Cosa distingue le cuffie TWS in-ear Haylou T15 in offerta dalle altre simili? Nel design poco, perché si accoda al trend attuale, con anche le specifiche molto vicine ai competitor, con il supporto al Bluetooth 5.0 con il chipset Realtek 8763VXP, ma anche la riduzione del rumore smart DSP e la certificazione IPX5 per resistenza al sudore e gli spruzzi.

Gli auricolari di Haylou però differiscono sostanzialmente dagli altri prodotti proprio per il case, dato che si tratta di un vero e proprio piccolo power bank con capacità da 2200 mAh, che usata solo per le cuffie TWS garantisce una durata totale di ben 60 ore. Insomma, non sarete mai a corto di carica. Non manca il supporto, sempre comodo, agli assistenti vocali XiaoAI e Siri tramite controlli touch.

Le cuffie TWS in-ear Haylou T15 vanno in offerta con codice Coupon su Geekbuying all'interessante prezzo di 22.35 €, spedite comodamente da Europa (in totale verranno circa 26.40 € causa spese di spedizione).

