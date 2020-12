Affermatasi come leader del settore Consumer, specie in Italia e negli ultimi anni anche nel settore Audio, Huawei guarda sempre ai contenuti multimediali di qualità. E quest'anno non è stata da meno, annunciando la live streaming su Huawei Video del concerto “The Heart of Jazz” che si terrà allo storico locale di Milano “Blue Note“, trasmesso in 26 paesi.

Huawei: tutti i dettagli del concerto “The Heart of Jazz” in live streaming dal Blue Note Milano

Come si svolgerà quindi l'evento jazz del locale milanese? Il concerto “Heart of Jazz” si terrà il 27 dicembre 2020 al Blue Note Milano e sarà trasmesso sulla piattaforma Huawei Video e arriverà ad utenti di ben 26 paesi nel mondo, con tuta la qualità del Full HD.

Sul palco dell'evento avremo la Gospel Voices Family, che si avvarrà di un ospite speciale, mentre il presentatore d'eccezione sarà lo storico speaker di Radio Monte Carlo, oltre che direttore artistico del locale, Nick The Nightfly. Durante il concerto, verrà promossa la raccolta fondi per la Croce Rossa Internazionale al fine di supportare le persone in difficoltà a causa della pandemia.

Ecco le parole in merito al concerto da parte di Kevin Liu, Presidente del Dipartimento Public Affairs and Communications per l'Europa Occidentale di Huawei: “Unendo l’innovazione della tecnologia con il potere della musica dal vivo, vogliamo aiutare a migliorare la vita delle persone durante questo periodo difficile. Da oltre 20 anni, Huawei mantiene una forte presenza in Europa ed è onorata di condividere questo ruolo importante come main partner di The Heart of Jazz, con l’obiettivo di aiutare le persone a rimanere in contatto e vivere l’intrattenimento il più possibile insieme alla tecnologia. La tecnologia non ha confini e così nemmeno l'arte. Tutto ciò che possiamo fare è continuare a rimanere connessi, sia fisicamente sia mentalmente, nel modo in cui sappiamo fare, sfruttando sempre di più l’innovazione tecnologia“.

Insomma, la tecnologia al servizio per una buona causa. Se poi coinvolge un colosso come Huawei, insieme ad un locale storico per il jazz italiano come il Blue Note Milano del gruppo Casta Diva, allora assume contorni eleganti e di qualità.

