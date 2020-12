Un 8 dicembre 2020 particolarmente vivace, in fatto di tecnologia. Infatti, Apple nella giornata di ieri ha presentato le sue prime vere cuffie a padiglione over-ear, le AirPods Max, che hanno creato giustamente discussioni di cui ne avremo per molto. Proviamo a farlo anche noi, ma guardando alla reale alternativa della stessa qualità (forse superiore) da parte di un altro colosso come Huawei, le FreeBuds Studio.

Huawei FreeBuds Studio: il vantaggio sulle AirPods Max potrebbe non essere solo il rapporto qualità/prezzo

L'argomento di discussione più frequente per le Apple AirPods Max è sicuramente il prezzo. 629 € per un prodotto dalle caratteristiche consumer sono effettivamente fuori fuoco, senza pensarci due volte. Proprio da qui parte l'idea di considerare le Huawei FreeBuds Studio di essere l'alternativa più importante Made in China nel settore delle cuffie audio.

Pensiamo anche solo al design, le linee fini delle Huawei sono assolutamente paragonabili a quelle di Apple. Se non guardiamo alle Bose 700 e le Sony WH-1000XM4, cosa ci resta se non proprio le FreeBuds Studio? Non escludiamo che l'audio delle AirPods Max sia ottimo, ma non bisogna escludere il fatto che si può ottenere esattamente la stessa resa con un prodotto che costa meno della metà.

Cancellazione del rumore, ampio driver diaframma, batteria molto ampia e tante altre chicche che fanno di una cuffia Over-Ear Consumer una cuffia di ottimo livello è presente anche nella soluzione Huawei, ma bisogna considerare che forse le FreeBuds Studio hanno qualcosa in più che ai fini dell'audio restituito all'utente le pone addirittura in vantaggio, come il codec L2HC Hi-Res che manca clamorosamente nelle AirPods Max.

Insomma, per concludere, possiamo dire semplicemente questo: sebbene molto costose, le cuffie di Apple hanno generato una spinta che forse mancava da molto a questo settore, riuscendo a mettere in risalto le altre rivali e probabilmente farle preferire, come potrebbe accadere con le outsider top gamma di Huawei.

Nel caso voleste acquistare le FreeBuds Studio, vi lasciamo poi il link al sito ufficiale.

