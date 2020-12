Se siete utenti Apple e fino a questo momento avete dovuto rinunciare agli accessori targati Realme, finalmente ora potrete puntare su questi dispositivi senza alcun problema. L'azienda asiatica, infatti, ha annunciato l'arrivo di Realme Link su iOS: l'app è già disponibile al download per iPhone e iPad!

Spulciando anche sul sito ufficiale in varie occasioni viene fatto riferimento all'app Realme Link, con un avvertimento (ad esempio nel caso dell'ultimo Watch S): il software è disponibile solo per Android e arriverà presto anche per iOS. Niente paura perché finalmente l'attesa è giunta al capolinea, come si evince anche dall'annuncio pubblicato dallo stesso CEO Madhav Sheth. Realme Link sbarca anche su iPhone e iPad (con almeno iOS 9 o superiore) ed è già disponibile al download tramite l'App Store di Cupertino (trovate il link a fine articolo).

Your one-stop solution for the best smart home experience with #realme AIoT products! @realmeLink App is now also available on App Store for iOS users. https://t.co/m6foIpiTn2 pic.twitter.com/1xfktOChBB

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 9, 2020