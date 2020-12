Da anni, Xiaomi con la gamma Mijia propone prodotti molto utili per la casa e non è esente dalla produzione di aspirapolvere Vacuum Cleaner, che siano essi scope tradizionali o come robot. A marchio Mijia però, non ne aveva ancora presentato uno portatile, che cattura anche la minima briciola negli angoli più complicati della casa o su tavoli, come un aspirapolvere normale non potrebbe fare. La cosa si fa interessante se consideriamo il prezzo con cui verrà lanciato.

Aggiornamento 09/12: dopo esser arrivato in Occidente tramite l'offerta di AliExpress, l'aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini arriva anche su Amazon Spagna. Trovate i link in fondo all'articolo.

Xiaomi Mijia: ecco specifiche e prezzo del nuovo Vacuum Cleaner portatile

Il prodotto, come solito di Xiaomi Mijia, si presenta minimale e di colore bianco ed il form factor del Vacuum Cleaner portatile richiama molto anche una bottiglia anche se l'azienda dichiara che sarà più leggero di una bottiglietta da mezzo litro d'acqua. Guardando alle specifiche, la potenza di aspirazione raggiunge i 13.000 Pa, mentre il motore brushless fornisce 88.000 rpm. Essendo wireless, esso è alimentato a batterie. Ma la sua portabilità permette di pulire in modo preciso briciole e polvere su poltrone, sedie e tavoli.

Ma quanto costa questo utile aspirapolvere portatile di Xiaomi? Il Mijia Vacuum Cleaner arriva in crowdfunding su Xiaomi Mall dal 29 luglio 2020 ad un interessante prezzo di 199 yuan, al cambio circa 24€. Il prezzo di vendita definitivo sarà poi di 249 yuan, circa 30€.

Il Vacuum Cleaner portatile è disponibile su AliExpress | Aggiornamento 30/07

Il nuovo Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner portatile ha debuttato in crowdfunding sullo store ufficiale cinese del brand; se la vostra smania di Xiaomi vi rende questo dispositivo particolarmente appetibile (vista anche la sua utilità, dettata dalle dimensioni contenute), allora vi segnaliamo che è possibile acquistarlo sullo store AliExpress. Qui trovate la pagina dedicata, dove lo troverete ad un prezzo di 37.56 € (spese di spedizione escluse).

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini debutta anche su Amazon Spagna | 07/12

Dopo essere arrivato su AliExpress, l'aspirapolvere vacuum cleaner portatile Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (così chiamato in Europa) approda ufficialmente anche in Europa su Amazon Spagna, dove è possibile acquistarlo ad un prezzo di 49.99 € (escluse spese di spedizione). Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, godrete ovviamente di tutta la garanzia e la sicurezza possibile. Qui trovate la pagina dedicata.

