Non solo è il gioco più atteso dell'anno, ma anche i prodotti dedicati ad esso collegati sono diventati attesissimi. L'edizione Cyberpunk 2077 di OnePlus 8T (versione cinese con Hydrogen OS) rompe quindi gli indugi e va subito in offerta lampo su Banggood.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077: il top gamma futuristico in offerta lampo su Banggood

Quello che salta subito all'occhio del OnePlus 8T Cyberpunk 2077 in offerta lampo è sicuramente il design, molto diverso da quello dell'8T standard, con ampio bumper fotocamera ed una back cover molto particolare. Oltre a questo, è uno smartphone molto potente, dotato del potente Snapdragon 865, la GPU Adreno 650, ben 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage. Molto buono anche il display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 120 Hz.

Quanto alla fotocamera, abbiamo per questo 8T una configurazione Quad Camera 48 + 16 + 5 + 2 MP con ultra-grandangolare, macro e sensore monocromatico. La selfie camera è invece da 16 MP, chiusa nel punch-hole laterale. Quanto alla batteria troviamo poi un modulo da 4500 mAh. Il sistema operativo è Android 10, dotato però della Hydrogen OS al posto della Oxygen OS (tranquillamente installabile), in quanto è la versione cinese.

Il OnePlus 8T Cyberpunk 2077 arriva quindi in offerta lampo su Banggood al prezzo di 825.26 €, che per un prodotto tanto esclusivo, non saranno mai troppi.

N.B. Come già riportato, questo OnePlus 8T è in versione CINESE, quindi dotato di HYDROGEN OS e non OXYGEN OS, che però può essere installata.

