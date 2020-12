Se vi nominassimo “Lemon“, cosa può ricordarvi? Per chi si è avvicinato agli smartphone Made in China da non molto tempo, davvero poco o nulla. Ma i più attenti e lettori di lunga data potranno ricordare senza dubbio Lemon, il marchio creato dal colosso da Lenovo qualche anno fa per creare una linea giovanile che potesse competere con Redmi di Xiaomi (all'epoca era un prodotto della gamma, non un brand a parte). E ora, il brand ha deciso di rilanciarla sul mercato con i nuovi Lenovo Lemon K12 e K12 Pro, con specifiche e prezzo da puri medio gamma.

Lenovo Lemon K12 e K12 Pro: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Sul design, dobbiamo dirlo, Lenovo ha sfruttato appieno l'eredità stilistica di Motorola, creando i gemelli di Moto G9 Power ed E7 Plus, ma il Lemon K12 e K12 Pro possono avere effettivamente un'anima propria e dire la loro soprattutto in Cina, guardando alle specifiche. Partendo dal chipset, il Qualcomm Snapdragon 662 per il Pro, con tanto di 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage espandibili e con uno Snapdragon 460 per quello standard, contornato da 4/64 GB di memoria.

Proseguendo, i nuovi Lemon K12 e K12 Pro montano un display con tecnologia MaxVision con risoluzione HD+, uno con diagonale da 6.5″ e l'altro da 6.8″, uno con drop notch ed uno con punch-hole laterale (Pro). Guardando poi al modulo fotocamera, il modello standard presenta una soluzione doppia da 48 + 2 MP con sensore di profondità, oltre ad una selfie camera da 8 MP. Il modello Pro invece presenta un buon modulo triplo da 64 + 2 + 2 MP ed una selfie camera da 16 MP.

Quello che però potrebbe convincere in toto l'utenza è sicuramente la batteria, con il Lenovo Lemon K12 che monta un modulo da 5000 mAh, mentre il Pro si presenta con ben 6000 mAh. Praticamente, i veri e propri rivali del Redmi Note 9 4G presentato recentemente in Cina. Non manca poi la ricarica inversa, che li rende anche una specie di power bank. Il sensore d'impronte è per entrambi sul retro, ma la vera chicca è il tasto dedicato che si dice per le funzioni rapide (in Occidente viene usato per Google Assistant)

Lenovo Lemon K12 e K12 Pro – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costeranno questi nuovi prodotti medio gamma? Il bello sta proprio in questo, perché Lenovo per la serie Lemon ha pensato ad un prezzo davvero piccolo, partendo dal K12 che va ad un prezzo di appena 88€ al cambio, mentre il K12 Pro va ad un prezzo di 126€ per la versione 4/64 GB e 138€ al cambio per la versione 4/128 GB. Insomma, la competizione con Redmi è confermata e per i prossimi mesi potrebbe cambiare per davvero il mercato della fascia medio-bassa in Cina.

Quanto all'Occidente, avendo già i gemelli a marchio Motorola, è molto facile che non arrivino mai, anche perché sarebbe posizionare due prodotti uguali a quelli già esistenti.

