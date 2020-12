CHUWI LarkBook presto in vendita: come risparmiare 50$ sul nuovo laptop

Di recente il produttore cinese ha presentato il suo nuovo terminale CHUWI LarkBook, un dispositivo che si presenta come una soluzione perfetta per il lavoro in movimento grazie al suo peso piuma ed uno spessore particolarmente contenuto: il prezzo sarà all'altezza delle aspettative? Inoltre, quando arriverà? L'azienda promette che il debutto è previsto a stretto giro e nel frattempo ha lanciato un'interessante iniziativa per acquistare il laptop risparmiando 50$ sul prezzo finale.

CHUWI ti fa risparmiare 50$ sull'acquisto del nuovo LarkBook

Le attività promozionali dedicate a CHUWI LarkBook sono già disponibili tramite questa pagina ufficiale: effettuando l'iscrizione alla newsletter sarà possibile beneficiare di uno sconto di 50$ sull'acquisto del nuovo notebook ed il prezzo scenderà quindi a 379$ (circa 312€ al cambio attuale). Per chi si fosse perso tutti i dettagli, CHUWI LarkBook riprende la filosofia del piccolo LarkBox, in questo caso puntando forte sulla portabilità. Infatti il terminale presenta uno spessore di 11.9 mm ed un peso di appena 1 Kg, dettagli da non sottovalutare quando si pensa al lavoro in movimento.

Nonostante sia dotato di un corpo in lega di alluminio, il nuovo CHUWI mantiene alta la portabilità e non rinuncia ad un look premium. Il display è un pannello IPS da 13.3″ Full HD (1920 x 1080 pixel), mentre lato memorie troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Dotato di quattro speaker e del supporto DTS, LarkBook promette un'esperienza audio di tutto rispetto. Inoltre, grazie al processore Intel N4120 non ci saranno problemi né per quanto riguarda le performance né l'autonomia.

Tornado all'iniziativa promozionale per CHUWI LarkBook, le vendite vere e proprie cominceranno il prossimo 15 dicembre, quindi non dimenticate di riscattare il vostro buono se siete interessati.

Articolo sponsorizzato.

