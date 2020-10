Dopo aver impostato il proprio mercato auricolari wireless su prodotti di sicuro effetto come FreeBuds 3 e le nuove FreeBuds Pro, Huawei ha deciso di fare da game changer anche nel mercato cuffie TWS over-ear, cioè a padiglione, presentando in Italia le nuove FreeBuds Studio, che si pongono in una fascia high end per prezzo e specifiche.

Huawei FreeBuds Studio: tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita delle cuffie TWS over-ear

Design e specifiche

Il design delle Huawei FreeBuds Studio ricorda molto cuffie consumer top gamma come le Bose 700 o le Seenheiser Momentum ed in effetti andrà a confrontarsi proprio con questi modelli. Molto elegante il collegamento in acciaio inossidabile tra archetto e padiglioni, specie nella colorazione oro opaco.

Passando alle specifiche, le FreeBuds Studio sono progettate per essere un prodotto di ottima qualità, con un responso di frequenza molto ampio dai 4 ai 48 kHz, pensato soprattutto per gli audiofili. Il driver diaframma personalizzato a 4 strati da 40 mm garantisce una maggiore potenza e sensibilità del suono, con anche il codec wireless L2HC sviluppato internamente per raggiungere un range di trasmissione fino ai 960 kbps. Praticamente il meglio per quanto riguarda l'Hi-Res Audio.

Oltre al suono, le Huawei FreeBuds Studio hanno un interessante sistema di cancellazione del rumore attiva dinamica e smart, grazie alla struttura di isolamento a doppio strato TAT. Il sensore ambientale IMU integrato ed il sistema di microfoni permette di ottenere una pulizia del rumore ambientale come poche, arrivando sotto i 40 dB. In più è possibile settare l'ANC in 3 modalità diverse. I 6 microfoni permettono una pulizia della voce in chiamata molto alta.

Quanto alla connettività, le FreeBuds Studio sono dotate di 4 canali, doppia modalità e doppia connessione, così da passare da un dispositivo all'altro senza soluzioni di continuità, indifferentemente che sia un dispositivo Android, iOS e Windows. Infine, per quanto riguarda l'autonomia, essa è davvero importante, con 24 ore di ascolto continuo senza ANC, mentre 20 ore con ANC attivo. Non manca la ricarica rapida.

Huawei FreeBuds Studio Ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

Le nuove Huawei FreeBuds Studio saranno disponibili a breve in Italia sia sul sito del brand che sugli altri canali commerciali online e fisici al prezzo di 299 €, con 6 mesi gratis di Huawei Music inclusi. Acquistandole sul sito ufficiale, gli utenti riceveranno uno sconto immediato di 30 €, quindi le pagheranno 269 €, una volta messe nel carrello. Decisamente un prezzo a fuoco per la categoria.

