Huawei MateBook D: in arrivo nuovi modelli più avanzati

Non solo la fascia top di gamma: anche la serie Huawei MateBook D sta per godere di un aggiornamento con la nuova serie Intel 11th Gen. Il trambusto che ha colpito la divisione smartphone di Huawei non ha colpito quella dei notebook, grazie alla concessione del governo USA delle licenze speciali a Microsoft. E dopo aver annunciato le nuove smart TV e lo smart screen per automobili, l'azienda si appresta a presentare la nuova ondata di notebook consumer.

Huawei prepara i nuovi MateBook D basati su chipset Intel 11th

Nata sotto l'egida della telefonia, Huawei si è rapidamente espansa a pieno nel mondo della tecnologia, lambendo anche il complesso mondo dei PC Desktop. Grazie alle informazioni forniteci da un leaker cinese, a brevissimo si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi portatili Huawei. Fra questi ci saranno anche nuovi modelli della serie Huawei MateBook D, basati sulle nuove piattaforme Intel 11th Gen. Il leaker si spinge oltre, pubblicando foto della macchina e specificando che al suo interno ci sarà una scheda grafica NVIDIA MX450 ed uno schermo full-screen con protezione per gli occhi.

Appuntamento al 25 dicembre, giorno in cui dovrebbero essere presentati i nuovi laptop, compreso MateBook X 2021. Per quanto riguarda i prezzi, ci si aspetta una cifra vicina ai prezzi della scorsa generazione, quindi attorno ai 600/700€.

