Huawei P50 e P50 Pro con HarmonyOS? I dubbi degli insider

La prima beta ufficiale di HarmonyOS è stata resa pubblica da parte degli sviluppatori e si vocifera che Huawei P50 e P50 Pro saranno i primi smartphone a montarlo stabilmente. Affermazioni che mancano di ufficialità ma che arrivano dai media asiatici che hanno partecipato all'evento di presentazione tenutosi ieri. Per il momento, l'OS proprietario è disponibile unicamente sotto forma di Beta e soltanto su una ristretta cerchia di dispositivi.

Aggiornamento 18/12: un noto insider Huawei parla dei dubbi in merito alla presenza di HarmonyOS sulla serie P50. Ve ne parliamo a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Honor ha grossi piani: “super flagship” e serie P e Mate come Huawei

HarmonyOS farà il suo debutto al pubblico con Huawei P50 e P50 Pro

La tanta curiosità attorno alle fattezze di HarmonyOS è stata parzialmente soddisfatta nei primi video in anteprima che la vedono a bordo di Huawei P40. Dico “parzialmente” perché chi si aspettava un restyling sotto il profilo grafico sarà rimasto deluso nel constatare che HarmonyOS è pressoché identico alla EMUI 11 basata su Android. Il motivo è presto detto: l'azienda non vuole creare una rottura nell'esperienza utente, proponendo un OS drasticamente diverso da quello a cui siamo abituati. Le vere novità sono nascoste agli occhi e sono dedicate all'aspetto più funzionale che estetico. Huawei ha spiegato come tutto ruoti attorno al concetto di Internet of Everything, con esempi che dimostrano come HarmonyOS cambierà la nostra quotidianità.

Le notizie sono ancora frammentate, specialmente quando si parla di quali smartphone saranno basati su HarmonyOS. Essendo un OS alternativa ma in grado di far girare le app Android, potrà tranquillamente essere installato anche su quelli già esistenti. La EMUI 11 sarà con quasi certezza l'ultima versione della UI attuale, pertanto nel 2021 sarà tutto a tema HarmonyOS. Ma quale sarà il primo in assoluto? Per i media asiatici sarà la serie Huawei P50 e P50 Pro ad inaugurare il nuovo corso, con il lancio che è previsto nel Q1 2021. Se foste curiosi, in questo articolo dedicato trovate tutte le informazioni di cui siamo in possesso su Huawei P50.

Sorgono i primi dubbi | Aggiornamento 18/12

Non c'è voluto molto prima che l'insider Teme si pronunciasse sulla questione HarmonyOS su Huawei P50 e P50 Pro. Nonostante le indiscrezioni di ieri lo dessero per quasi certo, secondo il suo parere Huawei non sarebbe ancora pronta per uno switch del genere. Il nuovo OS è appena entrato in fase di beta testing e ci vorrà ancora tempo prima che sia ritenuto stabile e pronto per essere rilasciato su larga scala. E visto che la serie P50 sarà presentata fra non molto, potrebbe volerci ancora tempo prima che il tutto sia finalizzato.

it is said that the P50 series would come with Harmony os, but i don't think it's have time to complete before the release of P50. Of course HMOS update coming later to it. Currently HMOS is under Dev Beta 1. That is, very unfinished.#HuaweiP50Series pic.twitter.com/nnLnZNw2gp — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 17, 2020

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu