Giornata importante quella del 21 dicembre 2020 per Huawei. Il colosso cinese ha infatti presentato alla Cina (ma velatamente al Mondo) le sue nuove soluzioni smart TV, i Huawei Smart Screen Series S, dal costo più contenuto e schermi di ultima generazione da abbinare allo smart home di HarmonyOS. Proprio questo ha aperto per la compagnia una nuova consapevolezza, quella di potersi giocare le sue carte in un settore ancora poco battuto.

Huawei: leadership nel settore smart TV e un intero sistema smart home dal 2021

A parlare di questa nuova mossa di Huawei è stato il Presidente del settore Consumer per tecnologie wireless e smart home, Zhi Hao, che ha spiegato come il rendere le nuove TV Smart Screen S più accessibile a tutte le utenze nasce da politiche mirate al creare un nuovo e forte player nel settore degli schermi intelligenti.

Ma non solo il settore schermi, dal marzo 2021 Mister Zhi ha dichiarato che Huawei porterà sul mercato un intero sistema smart home totalmente interconnesso, che si potrà regolare tranquillamente tramite la tecnologia su cui si basa il concetto AIoT del brand e cioè 1 + 2 + N, che ricordiamo indica il collegamento tra i fattori che muovono l'ecosistema intelligente.

Questo non fa altro che mostrare quante potenzialità e quanto può risultare interessante non solo per la Cina, ma anche per l'Occidente, un sistema operativo come Huawei HarmonyOS, sempre più vicino ad essere tra gli utenti.

