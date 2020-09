Di recente è stata presentata la nuova line up di Huawei MateBook, arrivati anche in Italia, tra cui il top gamma X 2020, che con una configurazione di livello è uno dei notebook più interessanti sul mercato. Da un benchmark però, sono emerse le prime specifiche già di quello che dovrebbe essere il modello successivo, che potremmo definire MateBook X 2021, equipaggiato con chipset Intel Core di 11ª Generazione.

Huawei MateBook X: tutto sulle prime specifiche del presunto modello 2021

[Userbenchmark] Huawei TigerLake laptop XXXX EULD-WXX9-PCB

> i7-1160G7

> 16GB LPDDR4x 4266MHz

> 3:2 screen with resolution of 3000×2000https://t.co/6Eoi31SO0v — _rogame (@_rogame) September 25, 2020

A riportare le specifiche per questo presunto Huawei MateBook X 2021 è stato il portale User Benchmark, riportato dal leaker di Twitter _rogame, che illustra la nuovissima CPU Intel Tiger Lake, traducibile in Core i7-1160G7 da 2.1 GHz con boost a 2.8 GHz, ma anche la nuova GPU Intel Iris Xe Graphics da 1 GB. Inoltre, presente anche la marca e la capacità della memoria RAM e dello storage SSD: infatti, per la memoria volatile troviamo una soluzione Hynix da 16 GB con 8 slot occupati da banchi di 2 GB LPDDR4X. Per quanto riguarda l'SSD è una soluzione Toshiba da 512 GB.

I dettagli non si fermano però solo alla componente hardware interna, ma ci sono già i dati anche del display, presumibilmente da 13.3″, con risoluzione 3K (3000 x 2000 pixel) che potrebbe essere la stessa di quella attuale. Purtroppo, di questo possibile MateBook X 2021 non si sa molto altro, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Non è escluso che nelle prossime settimane arriveranno altre novità in merito.

