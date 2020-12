Una nuova vita, senza dimenticare quanto di buono fatto in passato. Questo è il leit motiv del nuovo corso di Honor, ad oggi brand tecnologico indipendente da Huawei, che ha ricevuto in Cina il Premio Effie Awards come miglior brand nel marketing del 2020.

Honor: gli Effie Awards 2020 premiano il grande lavoro nel marketing del brand

A comunicare la vittoria del premio annuale è stata la stessa Honor, che spiega come gli Effie Awards, che ha anche una sua edizione italiana, premino l'innovazione e l'originalità del marketing di un brand. Ed in effetti, Honor è riuscita ad avvicinarsi molto al suo target principale, quello dei giovani, attraverso campagne molto interessanti.

In ogni caso, l'Effie Award vinto da Honor è tra i più importanti della categoria, visto che lo insignisce come brand No.1 in questo settore, scalzando altri brand sicuramente più imponenti.

Sicuramente, questo può fare da enorme spinta per un futuro roseo in un settore difficilissimo come quello degli smartphone, che potrebbero arrivare con il meglio dei chipset Qualcomm e MediaTek, al fine di entrare subito in competizione con altri colossi. E se poi si seguirà l'esempio di Realme, è facile che vedremo anche un ampliamento di ecosistema, oggi chiave di volta del mercato.

