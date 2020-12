Huawei P30 e P30 Pro: arriva l’aggiornamento EMUI 11 Stabile

Sta finalmente iniziando il rilascio della EMUI 11 Stabile anche per la coppia di ex top di gamma Huawei P30 e P30 Pro. La fase iniziale di beta testing venne avviata durante lo scorso mese di ottobre in Cina e a novembre in Europa. Questa fase è adesso conclusa ed è in fase di roll-out il major update definitivo che introduce l'ultima interfaccia proprietaria di casa Huawei.

L'aggiornamento alla EMUI 11 Stabile arriva su Huawei P30 e P30 Pro

Come per tutti gli updates precedenti, l'aggiornamento alla EMUI 11 Stabile per Huawei P30 e P30 Pro parte dalla Cina. La notifica di roll-out è giunta sia ai beta tester che a coloro che erano fermi alla precedente EMUI 10.1. Non abbiamo ancora informazioni in merito al rilascio in Europa e in Italia, ma ci auguriamo che avvenga in tempi celeri. Tuttavia, in precedenza si è vociferato che ciò accadrà nel corso del Q1 2021, pertanto potrebbe essere necessario dover attendere ancora un po' di tempo.

Ad oggi la EMUI 11 Stabile è stata rilasciata ufficialmente su 22 modelli fra Huawei ed Honor.: li trovate elencati nell'articolo dedicato. Le novità introdotte sono molteplici: videochiamate MeeTime, nuovi Always-On Display e temi, modalità Multi-Window, animazioni più fluide e molto altro.

