Recensione D-Link DIR-X1560: il router Wi-Fi 6 economico!

All'interno delle nostre case sono presenti sempre più dispositivi connessi alla rete, dagli smartphone, notebook e pc fino alle lampadine, home speaker e elettrodomestici. Per questo motivo è importante avere, oltre ad una buona connessione, anche un router prestante, veloce e che non provochi colli di bottiglia nella distribuzione della rete ai vari device. Per questo motivo nella recensione di oggi vedremo il nuovo D-Link DIR-X1560 con Wi-Fi 6, il quale si propone come una delle migliori alternative ad un prezzo accessibile (per la sua categoria).

Riuscirà a confermare le aspettative? Come si sarà comportato durante i nostri test? Scopriamolo insieme all'interno dell'articolo!

Recensione D-Link DIR-X1560

Unboxing – D-Link DIR-X1560

All'interno della confezione di vendita troviamo la seguente dotazione:

Router D-Link DIR-X1560;

alimentatore;

adattatore con presa EU e presa inglese;

cavo ethernet.

Design e costruzione

Partiamo dalla costruzione perché il D-Link DIR-X1560 è stato realizzato in plastica di buona fattura e con un buon assemblaggio che gli consentirà di resistere anche a cadute involontarie.

A bordo troviamo 4 antenne non removibili, quattro porte ethernet gigabit, una porta WAN, tasto d'accensione e spegnimento e pulsante WPS. Non è presente una porta USB.

Le dimensioni sono nella media, ovvero 251.6 x 166.5 x 194.2 centimetri per un peso di 410 grammi e troviamo un design semplice nel complesso, ma con delle linee che vogliono ricordare i router più costosi da gaming.

Specifiche tecniche

Wireless standard: 802.11ax Wi-Fi 6;

4 stream simultanei, tecnologia 1024 QAM

e OFDMA per aumentare la velocità, la portata

e l'efficienza della rete;

e OFDMA per aumentare la velocità, la portata e l'efficienza della rete; Configurazione canali: 2×2 a 5 GHz fino a 1200 Mbps, 2×2 a 2.4 GHz fino a 300 Mbps;

CPU: Triple‑Core a 1.5 Ghz;

Compatibilità con Alexa e Google Assistant;

Features aggiuntive: Multicast support, MU-MIMO, SmartBeam, SmartConnect band optimisation.

Come possiamo osservare dalla scheda tecnica, la larghezza di banda totale è di 1500 Mbps, ovvero 1200 Mbps dei 5 GHz e 300 Mbps dei 2.4 GHz, entrambi dual band. Le migliorie rispetto al Wi-Fi della precedente generazione (Wi-Fi 5) derivano anche da una larghezza di banda più ampia grazie allo standard 1024-QAM, senza dimenticare che con il Wi-Fi 6 è possibile gestire più dispositivi contemporaneamente senza intoppi grazie alla tecnologia OFDMA + MU-MIMO.

Tuttavia, il D-Link DIR-X1560 non utilizza la larghezza di banda del canale a 160 MHz, ma solamente quella a 80 MHz.

Configurazione e prestazioni

Per la prima configurazione i passaggi da eseguire saranno molto semplici, in quanto basterà collegare il D-Link DIR-X1560 e interfacciarci ad esso tramite l'applicazione proprietaria oppure attraverso la web app raggiungibile da browser a questo indirizzo.

Da quel momento le istruzioni mostrate a schermo vi indicheranno i passi da svolgere. La UI comunque è molto basic, sia per PC che per smartphone e, inoltre, entrambe presentano delle funzioni in più o in meno tra di loro. Per esempio sull'app troviamo il Parental Control, mentre da browser no.

Per il resto possiamo gestire tutte le impostazioni del caso come quelle relative al firewall, VPN, port forwarding, il QoS e altro ancora. Insomma, troviamo un pacchetto abbastanza completo e di facile lettura.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, inizio con il dire che purtroppo con la mia connessione sarebbe stato difficile fare miracoli. Le migliorie riscontrate sono una minor latenza, ottimo soprattutto nel gaming, e una maggior copertura anche nelle stanze più remote della casa.

Ho mantenuto una media di circa 10 dispositivi connessi simultaneamente senza mostrare particolari criticità, sebbene un paio di volte abbia riscontrato dei brevi rallentamenti.

In linea generale, comunque, riesce a garantire delle buone performance a patto che abbiate una buona connessione, perché in caso contrario difficilmente un qualsiasi router vi cambierà la situazione.

Infine, troviamo la compatibilità sia con Alexa che con Google Assistant, quindi potremo ordinare al nostro home speaker di attivare la rete Guest o per esempio di staccare la connessione.

Conclusioni

Il D-Link DIR-X1560 si propone nel mercato dei router come una soluzione economica, in quanto altri dispositivi con specifiche leggermente migliori vanno ad aumentare notevolmente il prezzo.

Durante queste settimane di utilizzo si è comportato bene grazie ad una miglior copertura su tutta l'abitazione e non mostrando criticità anche con molti dispositivi connessi contemporaneamente.

Attualmente il D-Link DIR-X1560 è disponibile su Amazon a circa 83 euro, ma nelle settimane precedenti lo abbiamo visto scendere fino a 69 euro. Ovviamente per non perdervi i prossimi sconti o flash sale iscrivetevi ai nostri canali Telegram di GizDeals.

