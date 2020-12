Quando il fondatore di Huawei, al party di addio di Honor, fece gli auguri e sperava che il giovane brand superasse il suo colosso, sapeva bene quello che aveva detto. Honor fa gola a tanti produttori, su tutti i chipmaker, come possono essere Qualcomm o MediaTek, che pare aver fatto richiesta agli USA per la fornitura di chipset al brand di Wan Biao e George Zhao.

MediaTek: Honor come alleato per i chipset nel mercato cinese

I buoni rapporti tra Honor e MediaTek sono storia nota, accentuato dalle volontà di George Zhao di voler continuare a lavorare con il chipmaker taiwanese per gli smartphone del brand, già prima della separazione (al tempo della presentazione dell'X10).

Si deve dire inoltre che la comunità di intenti è emblematica tra i due brand. Honor punta a diventare, in poco tempo, leader del mercato smartphone in Cina (sì, un'autentica impresa commerciale) e MediaTek prova a tenere a bada la spinta degli Snapdragon di Qualcomm, che potrebbero riprendersi il terreno che i Dimensity 5G hanno rosicchiato in un 2020 molto buono.

Insomma, due outsider pronti a fare da rivelazione in un 2021 ricco di novità per entrambi i produttori, sebbene inizialmente potrebbero soffrire nelle vendite, ma potrebbero veder poi arrivare un successo quasi inatteso. Sempre se gli USA lo permetteranno.

